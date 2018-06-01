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بسبب نشر صورة له على الفيسبوك.. مقاول شاب يجر مسؤولي أحد أكبر الأسواق الممتازة بمكناس للقضاء

بتاريــخ : 2 يوليوز 2018 / 14:44 بسبب نشر صورة له على الفيسبوك.. مقاول شاب يجر مسؤولي أحد أكبر الأسواق الممتازة بمكناس للقضاء | حوادث و حقوق
بسبب نشر صورة له على الفيسبوك.. مقاول شاب يجر مسؤولي أحد أكبر الأسواق الممتازة بمكناس للقضاء
في سابقة هي الأولى من نوعها، فوجئ أحد المقاولين الشباب بمكناس بنشر صورة له رفقة صديقته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، والغريب في الأمر أن الصورة ملتقطة من إحدى الكاميرات المثبتة بأحد أكبر

شـــوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب

 

في سابقة هي الأولى من نوعها، فوجئ أحد المقاولين الشباب بمكناس بنشر صورة له رفقة صديقته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، والغريب في الأمر أن الصورة ملتقطة من إحدى الكاميرات المثبتة بأحد أكبر الأسواق الممتازة المعروفة بالعاصمة الإسماعيلية مكناس داخل الرواق المخصص لعرض المياه المعدنية والغازية والأسماك، الأمر الذي دفع الشاب المذكورة إلى تقديم شكاية مباشرة في الموضوع، تم ترقيمها تحت عدد 4205/1109/2018.

وعلى إثر ذلك، أصدر رئيس المحكمة الابتدائية مكناس أمرا قضائيا، يقضي بإجراء معاينة واستجواب، أثبت من خلالها المفوض القضائي لدى المحكمة المذكورة، تطابقا تاما بين الصورة المنشورة بالموقع التواصلي الاجتماعي والمكان المحدد بالأمر القضائي.

ويضيف محضر المفوض القضائي الموقع بتاريخ 22 يونيو المنصرم، أن المسؤولين المعنيين باستجواب رئيس المحكمة رفضوا الإدلاء بأي تصريح أو معلومات في الموضوع، بدعوى أن المكلف بجهاز المراقبة غير متواجد آنذاك بالسوق المذكور، هذا الأخير الذي صرح لدى المفوض القضائي يوم 25 من نفس الشهر، كون الصورة المرفقة مع الأمر القضائي تتواجد فعلا بداخل السوق الممتاز، ممتنعا في نفس الآن عن الإدلاء بأية معلومات.

هذا، وقد استهجن الشاب الضحية هذا السلوك، واعتبره ضربا خطيرا لحرية وخصوصيات المواطنين من زبناء هذا المرفق التجاري الكبير، خصوصا وحساسية الموضوع وإلزامية صون خصوصيات المواطنين المرتفقين وعدم الاطلاع عليها أو استعمالها إلا للضرورة القصوى، أو بأمر قضائي.

 

 

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شــوف تيفي المغرب خصوصيات قضاء مقاول

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