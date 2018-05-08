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عاجل..المغرب ينجو من عملية إرهابية خطــيرة

بتاريــخ : 2 يوليوز 2018 / 14:33 عاجل..المغرب ينجو من عملية إرهابية خطــيرة | مجتمع
عاجل..المغرب ينجو من عملية إرهابية خطــيرة
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومه الإثنين 2 يوليوز 2018، في إطار الجهود المبذولة من أجل رصد العناصر المتشددة الحاملة لمشاريع إرهابية،من إيقاف

"شوف تيفي"

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومه الإثنين 2 يوليوز 2018، في إطار الجهود المبذولة من أجل رصد العناصر المتشددة الحاملة لمشاريع إرهابية،من إيقاف أربعة أشخاص يشتبه في موالاتهم لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، تتراوح أعمارهم بين 19 و24 سنة، وينشطون بمدن الدار البيضاء وطنجة والناطور وتيزنيت.

وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فإنه وعلاوة على انخراطهم الكلي في الأجندة التخريبية ل"داعش" وفي أعمال الإشادة والدعاية لفائدة هذا التنظيم الإرهابي، فقد أكدت التحريات الأمنية أن العناصر الموقوفة كانوا بصدد اكتساب مهارات في مجال صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة بهدف القيام بعمليات إرهابية بالمملكة.

وأكد البلاغ أن هذه العملية، أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية مختلفة ومخطوطات ومنشورات تمجد الفكر المتطرف ل"داعش"، إضافة إلى أسلحة بيضاء، مشيرا إلى أن أحد المشتبه فيهم كان على صلة وثيقة بأحد الموقوفين ضمن الخلية الإرهابية الموالية لهذا التنظيم المتشدد والتي تم تفكيكها بتاريخ 08/05/2018، بكل من المملكة المغربية وإسبانيا.

وأبرز البلاغ أن هذه العملية الأمنية، تؤكد استمرار التهديدات الإرهابية التي يشكلها "داعش" ومناصريه بجل بقاع العالم، والذين ما فتئوا يتوعدون بتنفيذ عمليات إرهابية انتقاما للضربات التي يتلقاها بمعاقله بالساحة السورية العراقية، مؤكدا أن المشتبه فيهم سيتم تقديمهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وزارة الداخلية أسلحة بيضاء الدار البيضاء العبوات الناسفة

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