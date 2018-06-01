 بــارون مخدرات وامبراطور عقارات وسياسيين في الذكرى السنوية لضريح ''مولاي عبد السلام بن مشيش''..وحفدة القطب غاضبين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو يهز الفيسبوك والمغاربة يطالبون الحموشي بالتدخل.. سيدة كلها دمايات وكاتغوت: بوليسي ضربني | حوادث و حقوق

فيديو يهز الفيسبوك والمغاربة يطالبون الحموشي بالتدخل.. سيدة كلها دمايات وكاتغوت: ''بوليسي ضربني ''

عــاجل و بالصــور:إحباط محاولة انتحار بائع متجول بالحي المحمدي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عــاجل و بالصــور:إحباط محاولة انتحار بائع متجول بالحي المحمدي بالبيضاء

خطير.. مُســافر حاول اقتحام مركز قيادة طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية..وهذا ما وقع | حوادث و حقوق

خطير.. مُســافر حاول اقتحام مركز قيادة طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية..وهذا ما وقع

وفاة شاب بعد سقوطه من برج الحجوي بطنجة | حوادث و حقوق

وفاة شاب بعد سقوطه من برج الحجوي بطنجة

بسبب نشر صورة له على الفيسبوك.. مقاول شاب يجر مسؤولي أحد أكبر الأسواق الممتازة بمكناس للقضاء | حوادث و حقوق

بسبب نشر صورة له على الفيسبوك.. مقاول شاب يجر مسؤولي أحد أكبر الأسواق الممتازة بمكناس للقضاء

عاجل..المغرب ينجو من عملية إرهابية خطــيرة | مجتمع

عاجل..المغرب ينجو من عملية إرهابية خطــيرة

بــارون مخدرات وامبراطور عقارات وسياسيين في الذكرى السنوية لضريح مولاي عبد السلام بن مشيش..وحفدة القطب غاضبين | مجتمع

بــارون مخدرات وامبراطور عقارات وسياسيين في الذكرى السنوية لضريح ''مولاي عبد السلام بن

مؤلم.. بعد 6 أشهر فقط من الزواج: تخلى على مراتو بأكادير ورفع عليها دعوى طلاق بسبب إصابتها بمرض مزمن | حوادث و حقوق

مؤلم.. بعد 6 أشهر فقط من الزواج: تخلى على مراتو بأكادير ورفع عليها دعوى طلاق بسبب إصابتها بمرض مزمن

تصعيد خطــير.. أوروبا تقرع طبول الحرب.. وتهدد واشنطن برد عالمي | دولي

تصعيد خطــير.. أوروبا تقرع طبول الحرب.. وتهدد واشنطن برد عالمي

برلمانيونا والريع المريح

بــارون مخدرات وامبراطور عقارات وسياسيين في الذكرى السنوية لضريح ''مولاي عبد السلام بن مشيش''..وحفدة القطب غاضبين

بتاريــخ : 2 يوليوز 2018 / 14:05 بــارون مخدرات وامبراطور عقارات وسياسيين في الذكرى السنوية لضريح مولاي عبد السلام بن مشيش..وحفدة القطب غاضبين | مجتمع
بــارون مخدرات وامبراطور عقارات وسياسيين في الذكرى السنوية لضريح ''مولاي عبد السلام بن مشيش''..وحفدة القطب غاضبين
عرفت الذكرى السنوية لموسم القطب ''مولاي عبد السلام بن مشيش'' المتواجد بجبل العلم ضواحي اقليم العرائش بالشمال هذه السنة ، حضور شخصيات وازنة قدمت للتبرك أمام الضريح والذي يزعم العديد من كل أنحاء

شوف تيفي

 

عرفت الذكرى السنوية لموسم القطب ''مولاي عبد السلام بن مشيش'' المتواجد بجبل العلم ضواحي اقليم العرائش بالشمال هذه السنة ، حضور شخصيات وازنة قدمت للتبرك أمام الضريح والذي يزعم العديد من كل أنحاء العالم أنه مفتاح لكل خير ومغلاق لكل شر على حسب الأسـاطير التي يتم الترويج لها منذ سنين غابرة ...

وافتتح موسم القطب الصوفي ''بن مشيش'' بندوة للدكتور الغزواني المتيوي، أستاذ لمادة الفلسفة، والباحث في الخطاب الصوفي، حول موضوع ''الدور الكبير لمقام الإحسان في الاسلام باعتباره، أسمى مقام الدين، المتجلي في التصوف، ودور القطب عبد السلام بنمشيش، في ترسيخ القيم، والحفاظ على الهوية الوطنية، مع الدعوة للتعايش الديني السمح'' وفقرات من المديح والسماع لمجموعة من الطرق الصوفية التي تحضر الموسم.

وحسب مصادر ''شوف تيفي'' فقد شهدت الندوة المذكورة حضور أحد كبار بارونات المخدرات بالناظور بالإضافة إلى برلماني سابق عن الحركة الشعبية وعدد من الوجوه السياسية والفنية ورجال أعمال ، كما عرفت الندوة كذلك حضور أحد كبار مافيا العقار بالناظور ، والذي سبق أن تم إختطافه في ظروف غامضة ، إلى جانب بعض الشيوخ ''العلميين'' و ''الوهابيين'' الذين يعتبرون حفدة ''بن مشيش'' ويستغلون هذه الفرصة لجني الأموال من الطامعين في نيل ''البركة'' .

وبموازاة الذكرى السنوية للضريح ينظم معرض خاص لفائدة التعاونيات بالمنطقة لعرض منتوجاتهم المحلية لفائدة زوار الموسم الذين قدموا بأعداد كبيرة، وتنظيم مجلس أمام ضريح المولاى عبد السلام للتعريف به وبحياته وكراماته، بالإضافة إلى أنشطة فلكلورية للتعريف بتراث المنطقة من طرف الجماعة التي يديرها حزب ''التراكتور'' منذ سنوات .

هــذا وحسب مصادر ''شوف تيفي'' فهناك صراع كبير بين حفدة ''بن مشيش'' ونقيب الشرفاء العلميين الذي يتكلم باسم شرفاء المنطقة المتهم باستغلال الموسم السنوي لاستضافة عدد من التجار والسياسيين وعلية القوم ويقيم مناسبات فخمة على ظهر الميزانية الكبيرة التي تخصصها وزارة الاوقاف والديوان الملكي لأبناء المنطقة،حسب ذات المصادر .

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب مولاي عبد السلام ابن مشيش مخدرات عقار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..المغرب ينجو من عملية إرهابية خطــيرة | مجتمع

عاجل..المغرب ينجو من عملية إرهابية خطــيرة

الجيش الإسباني يحلق بمقاتلات أورونافيتر في سماء المغرب | مجتمع

الجيش الإسباني يحلق بمقاتلات ''أورونافيتر'' في سماء المغرب

مياه شاطئ سيدي إفني تبتلع شاب عشريني وجثته مازالت مجهولة المصير | مجتمع

مياه شاطئ سيدي إفني تبتلع شاب عشريني وجثته مازالت مجهولة المصير

طقس جد حار يصل ل 43 بهذه المناطق اليوم الاثنين | مجتمع

طقس جد حار يصل ل 43 بهذه المناطق اليوم الاثنين

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أنا و صاحبي الحيوان:هذا هو أخطر مرض يُصيب الكلاب | أنا و صاحبي الحيوان
منذ 14 دقيقة

أنا و صاحبي الحيوان:هذا هو أخطر مرض يُصيب الكلاب

بالفيديو | إلهام قروي في أغنية راي عصرية جديدة بعنوان بوس ! | قنوات أخرى

بالفيديو | إلهام قروي في أغنية راي عصرية جديدة بعنوان ''بوس '' !

شوفو الغدر..صاحب الأب ديالها عندو 58 عـام اغتاصب طفلة عندها 12 العام نواحي البيضاء والأم تطالب باعتقاله.. كاينعس مع بنتي بحال المرا الكبيرة و قاليها غادي نذبحك | حالة خاصة

شوفو الغدر..صاحب الأب ديالها عندو 58 عـام اغتاصب طفلة عندها 12 العام نواحي البيضاء والأم تطالب باعتقاله.. كاينعس مع بنتي بحال المرا الكبيرة و قاليها غادي نذبحك

قصة مؤثرة من وجدة..راجلي كان خدام فالقصر وكان كيضربني ويتعدى عليا حتى ولدت بنات عندهم إعاقة | حالة خاصة

قصة مؤثرة من وجدة..راجلي كان خدام فالقصر وكان كيضربني ويتعدى عليا حتى ولدت بنات عندهم إعاقة

﻿

آخر المستجدات

فيديو يهز الفيسبوك والمغاربة يطالبون الحموشي بالتدخل.. سيدة كلها دمايات وكاتغوت: بوليسي ضربني | حوادث و حقوق
منذ 13 دقيقة

فيديو يهز الفيسبوك والمغاربة يطالبون الحموشي بالتدخل.. سيدة كلها دمايات وكاتغوت: ''بوليسي ضربني ''

عــاجل و بالصــور:إحباط محاولة انتحار بائع متجول بالحي المحمدي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عــاجل و بالصــور:إحباط محاولة انتحار بائع متجول بالحي المحمدي بالبيضاء

خطير.. مُســافر حاول اقتحام مركز قيادة طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية..وهذا ما وقع | حوادث و حقوق

خطير.. مُســافر حاول اقتحام مركز قيادة طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية..وهذا ما وقع

وفاة شاب بعد سقوطه من برج الحجوي بطنجة | حوادث و حقوق

وفاة شاب بعد سقوطه من برج الحجوي بطنجة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.