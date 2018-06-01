بــارون مخدرات وامبراطور عقارات وسياسيين في الذكرى السنوية لضريح ''مولاي عبد السلام بن مشيش''..وحفدة القطب غاضبين ﻿

عرفت الذكرى السنوية لموسم القطب ''مولاي عبد السلام بن مشيش'' المتواجد بجبل العلم ضواحي اقليم العرائش بالشمال هذه السنة ، حضور شخصيات وازنة قدمت للتبرك أمام الضريح والذي يزعم العديد من كل أنحاء

شوف تيفي

عرفت الذكرى السنوية لموسم القطب ''مولاي عبد السلام بن مشيش'' المتواجد بجبل العلم ضواحي اقليم العرائش بالشمال هذه السنة ، حضور شخصيات وازنة قدمت للتبرك أمام الضريح والذي يزعم العديد من كل أنحاء العالم أنه مفتاح لكل خير ومغلاق لكل شر على حسب الأسـاطير التي يتم الترويج لها منذ سنين غابرة ...

وافتتح موسم القطب الصوفي ''بن مشيش'' بندوة للدكتور الغزواني المتيوي، أستاذ لمادة الفلسفة، والباحث في الخطاب الصوفي، حول موضوع ''الدور الكبير لمقام الإحسان في الاسلام باعتباره، أسمى مقام الدين، المتجلي في التصوف، ودور القطب عبد السلام بنمشيش، في ترسيخ القيم، والحفاظ على الهوية الوطنية، مع الدعوة للتعايش الديني السمح'' وفقرات من المديح والسماع لمجموعة من الطرق الصوفية التي تحضر الموسم.

وحسب مصادر ''شوف تيفي'' فقد شهدت الندوة المذكورة حضور أحد كبار بارونات المخدرات بالناظور بالإضافة إلى برلماني سابق عن الحركة الشعبية وعدد من الوجوه السياسية والفنية ورجال أعمال ، كما عرفت الندوة كذلك حضور أحد كبار مافيا العقار بالناظور ، والذي سبق أن تم إختطافه في ظروف غامضة ، إلى جانب بعض الشيوخ ''العلميين'' و ''الوهابيين'' الذين يعتبرون حفدة ''بن مشيش'' ويستغلون هذه الفرصة لجني الأموال من الطامعين في نيل ''البركة'' .

وبموازاة الذكرى السنوية للضريح ينظم معرض خاص لفائدة التعاونيات بالمنطقة لعرض منتوجاتهم المحلية لفائدة زوار الموسم الذين قدموا بأعداد كبيرة، وتنظيم مجلس أمام ضريح المولاى عبد السلام للتعريف به وبحياته وكراماته، بالإضافة إلى أنشطة فلكلورية للتعريف بتراث المنطقة من طرف الجماعة التي يديرها حزب ''التراكتور'' منذ سنوات .

هــذا وحسب مصادر ''شوف تيفي'' فهناك صراع كبير بين حفدة ''بن مشيش'' ونقيب الشرفاء العلميين الذي يتكلم باسم شرفاء المنطقة المتهم باستغلال الموسم السنوي لاستضافة عدد من التجار والسياسيين وعلية القوم ويقيم مناسبات فخمة على ظهر الميزانية الكبيرة التي تخصصها وزارة الاوقاف والديوان الملكي لأبناء المنطقة،حسب ذات المصادر .