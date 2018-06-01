مؤلم.. بعد 6 أشهر فقط من الزواج: تخلى على مراتو بأكادير ورفع عليها دعوى طلاق بسبب إصابتها بمرض مزمن ﻿

كشفت شابة في عقدها الثاني لـ ''شوف تيفي'' عن تفاصيل مؤلمة خاصة بحياتها الزوجية، حيث أكدت تخلي زوجها عنها بعد 6 أشهر فقط من زواجهما، وذلك عقب إصابتها بمرض مزمن يحتاج لعلاج يومي.

"شوف تيفي"

كشفت شابة في عقدها الثاني لـ "شوف تيفي" عن تفاصيل مؤلمة خاصة بحياتها الزوجية، حيث أكدت تخلي زوجها عنها بعد 6 أشهر فقط من زواجهما، وذلك عقب إصابتها بمرض مزمن يحتاج لعلاج يومي.

وأوضحت "راضية" في اتصال لها مع "شوف تيفي" أنها كانت اليوم الاثنين، بمحكمة الأسرة بمدينة أكادير لوقوف على جديد دعوى الطلاق التي وضعها زوجها حتى ينهي علاقتهما الزوجية، مشيرة إلى أن زوجها قام بتركها وحيدة بمدينة أكادير وغادر إلى مقر عمله بمدينة الداخلة.

وأبرزت "راضية" البالغة من العمر 26 سنة، وهي تتحدث بنبرة حزينة أن زوجها، قال في دعوة الطلاق إنها تعاني من مرض نفسي، وذلك حتى تحكم المحكمة لصالحه ويتمكن من التخلص منها، مشددة على أنها وجدت نفسها وحيدة بدون معيل، ولهذا حاولت الحصول على فرصة عمل لكنها فشلت بسبب مرضها المزمن.