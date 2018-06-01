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تصعيد خطــير.. أوروبا تقرع طبول الحرب.. وتهدد واشنطن برد عالمي

بتاريــخ : 2 يوليوز 2018 / 13:00 تصعيد خطــير.. أوروبا تقرع طبول الحرب.. وتهدد واشنطن برد عالمي | دولي
تصعيد خطــير.. أوروبا تقرع طبول الحرب.. وتهدد واشنطن برد عالمي
في تصعيد خطير لمسار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، حذر الاتحاد الأوروبي واشنطن من رد عالمي، يتمثل بتعرض صادرات أميركية بقيمة 294 مليار دولار لتدابير مضادة، إذا فرضت الأخيرة رسوما على

شوف تيفي

في تصعيد خطير لمسار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، حذر الاتحاد الأوروبي واشنطن من رد عالمي، يتمثل بتعرض صادرات أميركية بقيمة 294 مليار دولار لتدابير مضادة، إذا فرضت الأخيرة رسوما على واردات السيارات.

وذكرت المفوضية الأوروبية، التي تتولى السياسة التجارية لأعضاء التكتل الـ28 في رسالة موجهة إلى السلطات الأميركية، "قد تتعرض صادرات أميركية تصل قيمتها إلى 294 مليار دولار.. من كافة قطاعات الاقتصاد الأميركي إلى تدابير مضادة، وردت أوروبا بذلك على تهديد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ، بتصعيد الحرب التجارية مع أوروبا عن طريق فرض رسوم بنسبة 20 بالمئة على جميع واردات الولايات المتحدة من السيارات، حسب ما أورده موقع قناة "سكاي نيوز عربية" اليوم.

وجاءت تغريدة ترامب بشأن السيارات بعد انتقادات من الاتحاد الأوروبي للرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي على صادرات الصلب والألومنيوم الأوروبية، واستهدف الاتحاد الأوروبي بدوره سلعا أمريكية تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات دولار مصدرة للاتحاد المؤلف من 28 دولة.



 

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