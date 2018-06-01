فيديو جد مثير..يوتيوبور طيح مسلم صاحب المهمات الصعبة في الفخ ومغاربة فايسبوكيين طلقو عليه حملة بسباب موازين ﻿

بعد أسابيع من الانتقادات اللاذعة التي وجهت له على خلفية خروجه بفيديو مثير بخصوص مقاطعة بعض المنتجات، سقط فنان الراب ''مسلم'' نهاية الأسبوع المنصرم في فخ ''يوتيوبور''، أوهمه أنه مسؤول بشركة كندية تروج

"شوف تيفي"

بعد أسابيع من الانتقادات اللاذعة التي وجهت له على خلفية خروجه بفيديو مثير بخصوص مقاطعة بعض المنتجات، سقط فنان الراب "مسلم" نهاية الأسبوع المنصرم في فخ "يوتيوبور"، أوهمه أنه مسؤول بشركة كندية تروج صورة إيجابية عن مهرجان موازين.

وتناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 11 دقيقة، يظهر قيام هذا "اليوتيوبور" بالاتصال بالفنان مسلم والادعاء بأنه لبناني ينتمي لشركة بكندا تعمل في مجال الاعلانات، حيث عرض عليه مبلغ 20 مليون سنتيم مقابل تصوير فيديو يشجع بواسطته الناس على الحضور للمهرجان حتى لا تنجح حملة المقاطعة.

وحسب مضمون الاتصال المتداول فإن "مسلم" وافق على العرض المقدم له، لكنه طالب بمبلغ 40 مليون سنتيم حتى يصور الفيديو، وهو ما جعل آلاف النشطاء يتفاعلون عبر مجموعة من الصفحات، حيث أطلق العديد منهم حملة فيسبوكية، طالبوا من خلالها بمقاطعة حفلات "مسلم" والتوقف عن متابعة جديده الفني، في حين عبر آخرون عن صدمتهم الشديدة لأن الفنان الطنجاوي كان من بين الفنانين الذين اختاروا لسنوات طويلة الكشف عن الواقع المرير لبعض الفئات الهشة والفقيرة من خلال مجموعة من الأغاني التي جعلته يدخل لقلوب الملايين.



و أمام هذا الهجوم الذي تعرض له مسلم، يرى مُطلعون عل حيثيات الواقعة،أن مسلم شارك هذه السنة في فعاليات مهرجان موازين و بالتالي فموافقته على الترويج للمهرجان بطريقة إيجابية كان معقولا جدا .