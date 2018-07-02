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بالصور.. بعد إشاعة وصفه المقاطعين'' بالكلاب'': الستاتي يلجأ للقضاء

بتاريــخ : 2 يوليوز 2018 / 11:49 بالصور.. بعد إشاعة وصفه المقاطعين بالكلاب: الستاتي يلجأ للقضاء | ثقافة و فنون
بالصور.. بعد إشاعة وصفه المقاطعين'' بالكلاب'': الستاتي يلجأ للقضاء
أعلن فنان الأغنية الشعبية عبد العزيز الستاتي يومه الاثنين 2 يونيو،عن اتخاذه لقرار اللجوء إلى القضاء عقب تداول تدوينة منسوبة إليه، تشير إلى أنه نعت من خلال حسابه على الفيسبوك المقاطعين لسهرته

''شوف تيفي''

أعلن فنان الأغنية الشعبية عبد العزيز الستاتي يومه الاثنين 2 يونيو،عن اتخاذه لقرار اللجوء إلى القضاء عقب تداول تدوينة منسوبة إليه، تشير إلى أنه نعت من خلال حسابه على الفيسبوك المقاطعين لسهرته بمهرجان موازين بـ ''الكلاب''.

ونفى الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي إهانته للمقاطعين ونعتهم بـ ''الكلاب''، مؤكدا في الوقت نفسه أن التدوينة المتداولة عبر الصفحات الفيسبوكية مجرد صورة مفبركة.

وكتب الستاتي في تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك: ''أنا متفهم هاذ الإشاعة اللي طلقو دابا وقالو الستاتي نعت لمغاربة بالكلاب علاش مالي أنا من السويد أنا مغربي حتى النخاع وهادي غير إشاعة بعد النجاح لكبير لحفلة يوم أمس أعداء النجاح الله يسمح ليهم وهادو اللي كيقولو هاد الهضرة كنتحداهم يعطيوني دليل واحد أو تصريح واحد وأنا مستعد لأي حاجة أولاد المغرب كلو عارفين الستاتي شكون هو وعارفين معزتهم عندي''.

وأضاف الستاتي: ''هاد الصورة فوطوشوب .. وأقسم برب الكعبة تغادي نلتجأ القضاء ولن أسامح فحقي إنتهى الكلام''.

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المغرب شوف تيفي الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي المقاطعين موازين

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