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مثير وبالفيديو.. ألمانية مشهورة تعرضت للتحرش الجنسي بمدينة شفشاون..شوفو أشنو وقع ليها

بتاريــخ : 2 يوليوز 2018 / 11:32 مثير وبالفيديو.. ألمانية مشهورة تعرضت للتحرش الجنسي بمدينة شفشاون..شوفو أشنو وقع ليها | حوادث و حقوق
مثير وبالفيديو.. ألمانية مشهورة تعرضت للتحرش الجنسي بمدينة شفشاون..شوفو أشنو وقع ليها
المغرب؛شوف تيفي؛ المغامرة الألمانية؛ شفشاون؛ يوتوب؛

"شوف تيفي"

كشفت المغامرة الألمانية الشهيرة "سوزي كروز" نهاية الأسبوع الجاري، عن سقوطها ضحية لأحد الأشخاص بمدينة شفشاون، خلال قيامها برحلة إلى المغرب قبل التوجه إلى باقي الدول الإفريقية.

ونشرت "سوزي كروز" على قناتها بـ "اليوتوب"، وهي تذرف الدموع وتكشف عن التفاصيل الكاملة الخاصة بالتحرش الجنسي الذي تعرضت له بمدينة شفشاون خاصة من شخص يدعى "حسن"، والمشاكل التي عاشتها بعد يومين فقط من حلولها بالمدينة المغربية.

وأكدت المغامرة الألمانية في هذا الفيديو الذي شاهده أكثر من 37 ألف شخص أمس الأحد، أن تفاجأت بتعرضها للتحرش الجنسي بمدينة شفشاون للعديد من المرات من طرف مجموعة أشخاص استخدموا عبارات وحركات جنسية مهينة لها.

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