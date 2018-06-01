 خطيرا جدا...أب يهتك عرض ابنته ويداوم على ممارسة الجنس عليها لمدة سنتين بأكادير بعد وفاة زوجته والضحية تستنجد بالسلطات القضائية لإنصافها...تفاصيل صادمة ﻿
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خطيرا جدا...أب يهتك عرض ابنته ويداوم على ممارسة الجنس عليها لمدة سنتين بأكادير بعد وفاة زوجته والضحية تستنجد بالسلطات القضائية لإنصافها...تفاصيل صادمة

بتاريــخ : 2 يوليوز 2018 / 10:30 خطيرا جدا...أب يهتك عرض ابنته ويداوم على ممارسة الجنس عليها لمدة سنتين بأكادير بعد وفاة زوجته والضحية تستنجد بالسلطات القضائية لإنصافها...تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
خطيرا جدا...أب يهتك عرض ابنته ويداوم على ممارسة الجنس عليها لمدة سنتين بأكادير بعد وفاة زوجته والضحية تستنجد بالسلطات القضائية لإنصافها...تفاصيل صادمة
اهتزت تجزئة الوحدة بحي أنزا بأكادير على وقع جريمة أخلاقية بشعة وذلك بعد إقدام شخص يشتغل ك''بحار'' على هتك عرض ابنته القاصر البالغة من العمر 13 سنة إثر وفاة والدتها ومكوثها لوحدها رفقة والدها وإخواتها

شوف تيفي:أحمد الهلالي

 


اهتزت تجزئة الوحدة بحي أنزا بأكادير على وقع جريمة أخلاقية بشعة وذلك بعد إقدام شخص يشتغل ك"بحار" على هتك عرض ابنته القاصر البالغة من العمر 13 سنة إثر وفاة والدتها ومكوثها لوحدها رفقة والدها وإخواتها بالبيت
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وكشفت مصادر مطلعة لقناة "شوف تيفي"، أن والدة الضحية كانت تعاني من مرض خبيث "السرطان" لمدة طويلة لم ينفع معه علاج لتفارق الحياة تاركة ورائها 3 أبناء بنت(الضحية) وولدان، وظل الجميع يعيشون رفقة والدهم الذي يشتغل كبحار داخل منزل بالحي السالف الذكر، وأمام هذا المعطى استغل الأب تفرده بابنته ليداوم على اغتصابها وهتك عرضها بدون شفقة ولا رحمة ومتجردا من صفاته كأب وظل يعاشرها معاشرة الزوج لزوجته ويهددها بسوء المصير إن هي أفصحت لإخوانها أو أحد أقاربها عما تتعرض له من ممارسات جنسية.

وأوضحت مصادر "شوف تيفي"، أن الضحية ظلت تقاسي وتعاني من تصرفات والدها طيلة سنتين إلى حدود عيد الفطر الفارط الذي كان آخر مرة تتعرض فيه للإغتصاب على حد تعبير مصادرنا، لتقرر الإفصاح لخالتها عما يقوم به والدها وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على خالتها التي لم تتوانى على وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير بتاريخ 20 يونيو 2018 وتحت رقم تسجيل 2018/319/67، والتي أفادت فيها بكون والدها يعرضها للإستغلال الجنسي والتهديد والوعيد مطالبة بفتح تحقيق واتخاد الإجراءات القانونية اللازمة ضد والدها.
وأضافت ذات المصادر، أنه بعد وضع شكاية في الموضوع مازالت الضحية وعائلتها تنتظر من السلطات القضائية والأمنية بالإسراع في إنصاف الضحية، وتوقيف والدها الذي قام بالفرار نحو وجهة غير معلومة بعد علمه بوضع شكاية في حقه، وظل يهدد خالة الضحية وابنته بالإنتقام، وتطالب الضحية بإعمال القانون، وأملها الوحيد رهين بالجهاز القضائي لرد الإعتبار لطفولتها المغتصبة وكرامتها الإنسانية التي دنست ومرغت تحت أقدام أبوة متوحشة.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير خطير جدا أب يغتصب ابنته هتك عرض تستنجد السلطات القضائية سنتين وفاة زوجته

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