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100 مهاجر يغرقون في عرض البحر الليبي من بينهم رضيعان مغربيان

بتاريــخ : 2 يوليوز 2018 / 10:05 100 مهاجر يغرقون في عرض البحر الليبي من بينهم رضيعان مغربيان | حوادث و حقوق
100 مهاجر يغرقون في عرض البحر الليبي من بينهم رضيعان مغربيان
لقى أكثر من 100 مهاجر سري من دول إفريقية مختلفة، من بينها المغرب، مصرعهم غرقاً أمس الأحد، بعد أن غرق قارب للهجرة كان يقلهم في عرض البحر، في مكان غير بعيد عن السواحل الليبية.

شوف تيفي:

لقى أكثر من 100 مهاجر سري من دول إفريقية مختلفة، من بينها المغرب، مصرعهم غرقاً أمس الأحد، بعد أن غرق قارب للهجرة كان يقلهم في عرض البحر، في مكان غير بعيد عن السواحل الليبية.


وصرحت وكالة "أنسا" الإخبارية الإيطالية اليوم الاثنين 2 يونيو، أن ما لا يقل عن 100 شخص فُقدوا في عرض البحر صباح أمس، بينهم أطفال ونساء.
واستناداً على شهادات الناجين، واللذين قدر عددهم بـ20 شخصاً، يضيف المصدر فإن من بين الضحايا ثلاثة أطفال رضع من بينهم إثنين مغاربة، والثالث من جنسية مصرية.
وكان القارب قد انطلق من السواحل الليبية في مكان غير بعيد عن مدينة طرابلس، في طريقه لإيطاليا، وكان على متنه حوالي 130 شخصاً، وبعد أن أبحر بعدة أميال بدأت المياه تتسرب لداخله وبدأ بالغرق.
وتسبب خلل في المحرك بإشتعال النيران به، وعلى الرغم من أن المهاجرين أطلقوا نداء إستغاثة، إلا أن القوات الليبية لم تصل للمكان إلا بعد إختفاء القارب بشكل شبه كلي، بسبب إنشغالها بثلاثة نداءات استغاثة آخرى متزامنة في نفس المنطقة.

أضاف المصدر أن حالة من الفوضي حدثت وقت غرق القارب، وشرع الضحايا في الصراخ، كما تحدث عن كون الرضيعين المغربيين اللذان يقل عمرهما عن سنة واحدة، كانا ضمن أول الضحايا الغرقى.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب ليبيا غرق مهاجر رضيعان

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