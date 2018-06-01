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مــدرب نادي شهير يتــورط في فضيحة جنسية

بتاريــخ : 2 يوليوز 2018 / 09:59 مــدرب نادي شهير يتــورط في فضيحة جنسية | سبور
مــدرب نادي شهير يتــورط في فضيحة جنسية
تقدم نائب رئيس نادي الترسانة المصري، ببلاغ للنائب العام، ضد أحد مدربي رياضة الكاراتي في قلعة الشواكيش المصرية ؛ بسبب تورطه في أزمة رسائل جنسية إلى إحدى العضوات من أولياء أمور لاعبي رياضة

شوف تيفي

تقدم نائب رئيس نادي الترسانة المصري، ببلاغ للنائب العام، ضد أحد مدربي رياضة الكاراتي في قلعة الشواكيش المصرية ؛ بسبب تورطه في أزمة رسائل جنسية إلى إحدى العضوات من أولياء أمور لاعبي رياضة "الكاراتي"، وهو ما أثار أزمة كبيرة داخل النادي في الفترة الماضية.

وأعلن راجح وهبة نائب رئيس مجلس إدارة نادي الترسانة، تقدمه ببلاغ للنائب العام، ضد أحد المدربين في قلعة الشواكيش؛ بسبب تورطه في أزمة رسائل جنسية إلى إحدى العضوات من أولياء أمور لاعبي "الكاراتي"، وهو ما أثار أزمة كبيرة داخل النادي في الفترة الماضية، حسب ما أوردته صحيفة "المصريون" يومه الاثنين.

وطالب نائب رئيس الترسانة في بلاغه بالتحقيق في الواقعة، واستدعاء المدرب للتحقيق معه في النيابة العامة، وكانت حالة من الغضب سيطرت على أعضاء نادي الترسانة بعد انتشار رسائل "واتس آب" جنسية بين أحد مدربي الكاراتيه، وسيدة من أولياء الأمور يراودها عن نفسها وتكشف تورط مسئولين في فضائح جنسية.

 

 

 

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