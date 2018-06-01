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الجيش الإسباني يحلق بمقاتلات ''أورونافيتر'' في سماء المغرب

بتاريــخ : 2 يوليوز 2018 / 09:53 الجيش الإسباني يحلق بمقاتلات أورونافيتر في سماء المغرب | مجتمع
الجيش الإسباني يحلق بمقاتلات ''أورونافيتر'' في سماء المغرب
حلق الجيش الإسباني بمقاتلات ''أوروفايتر'' في سماء المغرب، وهي المقاتلات التي اقتنتها إسبانيا لتقوية جيشها لمواجهة سباق التسلح الجزائري المغربي، وتطور سلاح الجو المغربي في مواجهة جزر الكناري.

شوف تيفي

 

حلق الجيش الإسباني بمقاتلات ''أوروفايتر'' في سماء المغرب، وهي المقاتلات التي اقتنتها إسبانيا لتقوية جيشها لمواجهة سباق التسلح الجزائري المغربي، وتطور سلاح الجو المغربي في مواجهة جزر الكناري.

وحسب صحيفة ''المساء'' في عددها الصادر يومه الإثنين، فقد نفذت مقاتلات ''أوروفايتر'' طلعات جوية وأقلعت من قاعدة ''سيفيا'' لتدخل المجال الجوي المغربي في اتجاه قاعدة مكناس وسيدي سليمان في مهمة رفقة طائرات ''الميراج إف 1''التي يتوفر عليها الجيش المغربي.

وأضافت الصحيفة نفسها، أنه من المنتظر أن يقوم الجيش الإسباني في الأيام القليلة المقبلة باختبار مقاتلات ''أوروفايتر'' رفقة مقاتلات ''إف 16'' المغربية، ومقاتلات أخرى توجد في ترسانة القوات الجوية المغربية.

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