بعد وعــد الملك سلمان.. تراجع أسعار النفط اليوم الاثنين ﻿

تراجعت أسعار النفط في وقت مبكر، اليوم الاثنين 2 يوليوز ، بعدما وعد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الإنتاج عند الحاجة.

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تراجعت أسعار النفط في وقت مبكر، اليوم الاثنين 2 يوليوز ، بعدما وعد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الإنتاج عند الحاجة.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم غشت آب 65 سنتا أو 0.9 في المئة ليصل إلى 73.50 دولار للبرميل بعد أن صعد ثمانية في المئة الأسبوع الماضي، ووصل إلى مستوى منخفض بلغ 72.51 دولار للبرميل، حسبما ذكرت رويترز

وكان خام القياس العالمي برنت قد هبط 55 سنتا أو 0.7 في المئة ليصل إلى 78.68 دولار بعد أن زاد ما يربو على خمسة في المئة الأسبوع الماضي.

يذكر أن البيت الأبيض أفاد بأن الملك سلمان وعد ترامب بزيادة إنتاج النفط بمقدار 2 مليون برميل، وكما أوضحت المتحدثة باسم ترامب، سارة ساندرز، فإن الملك أكد إمكانية استخدام احتياطيات استخراج النفط.

وقالت ساندرز أمس الأحد 1 يوليو: "أكد الزعيمان التزامهما بسوق طاقة عالمي صحي ومستقر لصالح جميع البلدان. واتفق الزعيمان على، أن هناك حاجة إلى توازن سوق النفط العالمية لضمان الحصول على طاقة موثوقة وبأسعار معقولة للناس في جميع أنحاء العالم".