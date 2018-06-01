مياه شاطئ سيدي إفني تبتلع شاب عشريني وجثته مازالت مجهولة المصير ﻿

لقي شاب عشريني مصرعه زوال يوم أمس الأحد غرقا بشاطئ سيدي إفني بعدما جرفته الأمواج ورمت به داخل عرض البحر ليختفي عن الأنظار أمام ذهول عائلته التي كانت مرافقة له.

شوف تيفي:سيدي إفني

لقي شاب عشريني مصرعه زوال يوم أمس الأحد غرقا بشاطئ سيدي إفني بعدما جرفته الأمواج ورمت به داخل عرض البحر ليختفي عن الأنظار أمام ذهول عائلته التي كانت مرافقة له.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، استنفر الحادث مختلف مصالح الأمن وعناصر الوقاية المدنية الذين توصلوا بإخبارية تفيد باختفاء شاب أثناء قيامه بالسباحة بشاطئ سيدي إفني، لينتقلوا لعين المكان وقاموا بعملية تمشيط واسعة مدعومين بفرق للنجدة والإنقاذ تابعة للوقاية المدنية دون أن تسفر عن أي نتيجة، إذ مازالت جثة الشاب مجهولة المصير لحدود كتابة هذه الأسطر

ومن جانبها فتحت المصالح الأمنية والسلطات المحلية تحقيقا دقيقا من أجل معرفة حيثيات وملابسات وظروف وقوع الحادث، في الوقت الذي مازال البحث جاريا فيه عن جثة الهالك قصد انتشالها، وتسليمها لأسرته قصد الشروع في مراسيم الدفن.