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طقس جد حار يصل ل 43 بهذه المناطق اليوم الاثنين

بتاريــخ : 2 يوليوز 2018 / 09:04 طقس جد حار يصل ل 43 بهذه المناطق اليوم الاثنين | مجتمع
طقس جد حار يصل ل 43 بهذه المناطق اليوم الاثنين
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الإثنين، أن يكون الطقس حارا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، هذا فضلا عن ظهور سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، فوق سواحل

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الإثنين، أن يكون الطقس حارا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، هذا فضلا عن ظهور سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي حيث ستكون مصحوبة ببعض الكتل الضبابية.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية والسفوح الشرقية للأطلس ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، خلال الظهيرة، عدا ذلك، ستظل السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة. كما سيلاحظ تناثر حبات رملية بكل من الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية. وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى، ومعتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية، وستهب ضعيفة إلى معتدلة من الغرب بالسهول الشمالية الغربية وشمالية بباقي المناطق الأخرى. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 9 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 23 و28 درجة بأقصى كل من الجنوب- الشرقي وجنوب البلاد، وستكون ما بين 15 و22 درجة بباقي الجهات الأخرى. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 26 و31 درجة بالمرتفعات وبسواحل كل من المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وما بين 31 و36 درجة بالسايس وشمال المنطقة المنطقة الشرقية والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والرحامنة وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 36 و43 درجة بجنوب المنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة والعرائش، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

‫شوف تيفي

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