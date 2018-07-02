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عاجل..السطو على وكالة بنكية قرب مقر ولاية الأمن والبيضاء تعرف حالة استنفار أمني

بتاريــخ : 2 يوليوز 2018 / 07:56 عاجل..السطو على وكالة بنكية قرب مقر ولاية الأمن والبيضاء تعرف حالة استنفار أمني | حوادث و حقوق
عاجل..السطو على وكالة بنكية قرب مقر ولاية الأمن والبيضاء تعرف حالة استنفار أمني
تعرف مدينة الدار البيضاء في هذه اللحظات من يومه الإثنين 2 يوليوز ، حالة استنفار أمني عقب تعرض وكالة بنكية تابعة لمصرف المغرب توجد بشارع الزرقطوني بالبيضاء، وبالتحديد بالقرب من ولاية الأمن لعملية

''شوف تيفي''

تعرف مدينة الدار البيضاء في هذه اللحظات من يومه الإثنين 2 يوليوز ، حالة استنفار أمني عقب تعرض وكالة بنكية تابعة لمصرف المغرب توجد بشارع الزرقطوني بالبيضاء، وبالتحديد بالقرب من ولاية الأمن لعملية سطو على يد شخصين تم إيقاف أحدهما على الفور بينما لاذ الآخر بالفرار.

وأكد مصدر مطلع ل ''شوف تيفي'' أن المصالح الأمنية حلت بعين المكان مباشرة بعد العملية عقب معايانتها لفصولها على ما يبدو بواسطة كاميرات المراقبة المتواجدة بالشارع المذكور، مشيرا إلى أن اللصان تمكنا من الولوج داخل الوكالة من خلال إحدى النوافد.

وأشار ذات المصدر إلى أن الشرطة العلمية تقوم في هذه اللحظات بجمع الأدلة بينما ما تزال الأبحاث جارية لإيقاف المتورط الثاني الملثم والذي فر إلى وجهة غير معلومة .

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وكالة بنكية الشرطة العلمية السرقة السطو

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