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حرب على مبيدات فلاحية بالمغرب تتسبب في أمراض خطيرة كالعقم والزهايمر والتشوهات الخلقية

بتاريــخ : 2 يوليوز 2018 / 02:22 حرب على مبيدات فلاحية بالمغرب تتسبب في أمراض خطيرة كالعقم والزهايمر والتشوهات الخلقية | مجتمع
حرب على مبيدات فلاحية بالمغرب تتسبب في أمراض خطيرة كالعقم والزهايمر والتشوهات الخلقية
وزعت مذكرة جديدة على فرق الجمارك بالمراكز الحدودية والموانئ تحذر من استيراد مبيدات فلاحية حددت أنواعها بعد أن تبين أنها تتسبب في الزهايمر وباركينسون ، وخلل الهرمونات والتشوهات الخلقية والعقم بعد

''شوف تيفي''

وزعت مذكرة جديدة على فرق الجمارك بالمراكز الحدودية والموانئ تحذر من استيراد مبيدات فلاحية حددت أنواعها بعد أن تبين أنها تتسبب في الزهايمر وباركينسون ، وخلل الهرمونات والتشوهات الخلقية والعقم بعد تحليلات مخبرية استمرت لأشهر.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الإثنين، فقد جاء قرار المنع بعد أن تبين على أن المبيدات الفلاحية التي تم منعها في عدة دول كانت تدخل إلى المغرب بطريقة عادية دون أن ينكشف أن وراءها لوبيات مصانع كبرى تقوم بالتسويق غير الأخلاقي بالضغط الذي يشل القيود المفروضة على استخدام هذه المبيدات.

وأضافت اليومية أن التعليمات شددت على ضرورة مراقبة كشوفات استيراد المبيدات الفلاحية بشكل خاص ومطابقتها للسلع المستوردة التي تدخل عادة عبر الموانئ الكبيرة كميناء الدار البيضاء وميناء طنجة المتوسط.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المبيدات التشوهات الخلقية مبيدات فلاحية

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