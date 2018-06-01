احتقان واحتجاجات تسبق زيارة وزير الصحة لإقليم زاكورة ﻿

كشفت مصادر مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن وزير الصحة ''أنس الدكالي'' سيقوم يوم غد الإثنين بزيارة خاصة لكل من أقاليم زاكورة وتنغير وورزازات في جولة عمل تفقدية لعدد من المنشآت الصحية، والوقوف على واقع

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كشفت مصادر مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن وزير الصحة ''أنس الدكالي'' سيقوم يوم غد الإثنين بزيارة خاصة لكل من أقاليم زاكورة وتنغير وورزازات في جولة عمل تفقدية لعدد من المنشآت الصحية، والوقوف على واقع الصحة المزري بهذه المناطق من المملكة.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن زيارة ''الدكالي'' ستنطلق من مدينة ورزازات ابتداء من التاسعة و النصف صباحا بلقاء عامل إقليم ورزازات ، و سيتفقد خلالها المستشفى الاقليمي لورزازات و مراكز صحية، ليغادر بعد ذلك إلى زاكورة في زيارة لثلاث ساعات فقط، حيث من المنتظر أن يبدأ برنامجه بالإقليم بلقاء عامل الإقليم بالنيابة ، وزيارة المركز الصحي لأكدز و تنزولين و المركز الاستشفائي لزاكورة، كما سيعقد الوزير لقاء لتقديم مشاريع في طور الإنجاز ، ليغادر لإقليم ورزازات ثم تنغير بعد انتهاء زيارته القصيرة.

وخلف برنامج زيارة وزير الصحة لزاكورة موجة من السخط والإستنكار لدى عدد من فعاليات المنطقة التي نظمت وقفة احتجاجية يوم أمس تنديدا بالأوضاع المأساوية التي يعيش على وقعها القطاع الصحي بإقليم زاكورة وطالبوا من خلالها بتوفير الموارد البشرية الكافية والمعدات وآليات الإشتغال التي تعاني عدة مؤسسات صحية داخل الإقليم من نفص حاد فيها.

ومن جهة أخرى استغرب مجموعة من المتتبعين للشأن المحلي من المدة الزمنية القصيرة التي لم يتوان الوزير في تخصيصها لإقليم يعيش الويلات في المجال الصحي على حد تعبيرهم، إذ لم تمر إلا أيام قليلة على وفاة مريض ينحدر من أحد الدواوير النائية بالإقليم، حيث توجه للمستشفى الإقليمي لزاكورة من أجل إجراء عملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية ''المصرانة''، وتم توجيهه نحو مستشفى ورزازات نظرا لعدم توفر مستشفى زاكورة على المعدات والأدوات الخاصة بإجراء مثل هذا النوع من العمليات الجراحية ليفارق الحياة، ناهيك عن حالة أخرى لسيدة أصيبت بلذعة أفعى سامة بجماعة ''النقوب'' قبل ثلاثة أيام، ولم تجد هي الأخرى مصلا مضادا للدغات الأفاعي لتواجه مصيرا مجهولا بعد تحويلها لمراكش وغيرها من الحالات التي تحكي عن واقع مرير ومظلم لحق الصحة الذي مازال أكثر من 300 ألف مواطن مغربي بإقليم زاكورة محروما منه بالشكل الذي يجب أن يكون عليه لو تم إيلاء أهمية قصوى لهذا القطاع الهش بهذه الرقعة الجغرافية المنسية.

وعلاقة بذات الموضوع أوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن قطاع الصحة بزاكورة يعاني من نقص حاد في الأطر الطبية و الممرضين و الأطر الإدارية ، ففي 25 جماعة ترابية بالإقليم يوجد عدد محدود جدا، ومن المراكز الصحية التي تتوفر على طبيب واحد فقط ، كما أن مصلحة التنقلات و التجهيزات SRES وهي أهم مصلحة في المندوبية الإقليمية لا تتوفر على طبيب مسؤول و تشتغل فقط ب5 ممرضين بدون تعويضات منذ سنوات، ونفس الشيء يسجل في مصالح أخرى بالمندوبية.

ينضاف إلى ذلك انعدام شروط ووسائل العمل من جهة، والتسيب والفوضى والاستهتار في التسيير من جهة ثانية ، فرغم تعيين أطباء اختصاصين بزاكورة لكن يتم تكليفهم للعمل في مستشفيات أخرى خارج الإقليم، بسبب غياب و سائل و ظروف العمل من أقسم مخصصة لبعض التخصصات الطبية ، فمثلا طبيب العظام تم إلحاقه بالمستشفى الإقليمي لورزازات رغم أنه محسوب على زاكورة.

وغيرها من العوامل المتراكمة التي حولت المركز الاستشفائي الوحيد بزاكورة لمحطة تحويل المرضى إلى مستشفيات أخرى خارج الإقليم ، لكونه لا يتوفر على أبسط الشروط الضرورية لتقديم الحد الأدنى من الخدمات لساكنة إقليم متخم بالجراح التي تنتظر من أعلى وزير الصحة أن يجد لها حلولا آنية ومستعجلة لوقف نزيف الوفيات المسترسل والمكوث بالمنطقة لمدة زمنية كافية تمكنه من اكتشاف ما تخفيه ستائر وجدران مستشفيات إقليم زاكورة التي سيحاول المسؤولين غذا طمسها لكي لا يسقط القناع الذي يخفي وجها بشعا لقطاع متهالك ينخره الدود على حد تعبير أحد أبناء المنطقة.