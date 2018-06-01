''فضيحة الكوكايين'' تعقد الوضع السياسي بالجزائر قبل أشهر على الانتخابات الرئاسية..والقضية فيها مسؤولين كبار في جهاز الدولة..(تفاصيل صادمة) ﻿

بدأت فضيحة ''الكوكايين'' في الجزائر بالإطاحة بمسؤولين كبار في جهاز الدولة على غرار المدير العام للأمن الوطني الجنرال عبد الغني هامل حيث أقال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الهامل من منصبه الثلاثاء

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بدأت فضيحة ''الكوكايين'' في الجزائر بالإطاحة بمسؤولين كبار في جهاز الدولة على غرار المدير العام للأمن الوطني الجنرال عبد الغني هامل حيث أقال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الهامل من منصبه الثلاثاء واستبدله بمدير الدفاع المدني مصطفى لهبيري.

وتأتي إقالة هذا المسؤول الأمني رفيع المستوى، والمقرب من عائلة بوتفليقة، بعد ساعات فقط على إدلائه بتصريحات للصحافة الجزائرية حول فضيحة ''الكوكايين'' فقال إن ''مؤسسة الشرطة ستبقى تحت تصرف العدالة الجزائرية ولدينا ثقة كبيرة في عدالتنا وفي نزاهة قضاتنا''، حسب ما أورده موقع ''فرونس 24''.

ونشرت قضية الكوكايين مع اكتشاف الجيش الجزائري مئات الكيلوغرامات من هذه المخدرات في وهران. فقد تمكنت وحدة خفر السواحل بوهران (430 غرب الجزائر العاصمة) في بداية شهر مايو الماضي من إحباط محاولة إدخال كمية ضخمة من الكوكايين تقدر بـ701 كغ كانت معبئة في حاوية على متن باخرة نقل بضائع قادمة من البرازيل. فيما نشر موقع وزارة الدفاع الجزائرية صورا لعلب شبيهة بتلك التي يعلب فيها اللحم وهو منتج تستورده الجزائر خاصة من البرازيل.

ولم يكتف الجنرال هامل بهذه التصريحات، بل وأضاف في تلميح تضمن اتهامات لأطراف لم يذكرها بالاسم ''في التحقيق الأولي، أقولها بكل صراحة،حصلت تجاوزات واختراقات. لكن الحمد لله، القضاة كانوا بالمرصاد ولم يتركوا الأمور تتميع''. مضيفا: ''مؤسسة الشرطة عازمة على مواصلة محاربة الفساد، لكن أقولها: من يريد أن يحارب الفساد يجب أن يكون نظيفا''.

ويرى بعض متتبعي الشأن الجزائري أن انتقادات اللواء هامل كانت موجهة بشكل غير مباشر لمسؤولين في الجيش الجزائري الذي كان أول من كشف النقاب عن هذه القضية.