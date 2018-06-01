 نقابة للتعليم العالي والبحث العلمي بكلية الآداب ظهر المهراز بفاس تحتج وتستنكر غياب عميد للكلية لسنوات طويلة ﻿
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نقابة للتعليم العالي والبحث العلمي بكلية الآداب ظهر المهراز بفاس تحتج وتستنكر غياب عميد للكلية لسنوات طويلة

بتاريــخ : 2 يوليوز 2018 / 01:24 نقابة للتعليم العالي والبحث العلمي بكلية الآداب ظهر المهراز بفاس تحتج وتستنكر غياب عميد للكلية لسنوات طويلة | مجتمع
نقابة للتعليم العالي والبحث العلمي بكلية الآداب ظهر المهراز بفاس تحتج وتستنكر غياب عميد للكلية لسنوات طويلة
استنكر مكتب الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بكلية الآداب ظهر المهراز، إغلاق ورفض عميد الكلية بالنيابة فتح الحوار مع النقابة، كما عبر عن شجبه ورفضه تهرب العميد من مناقشة

شوف تيفي

استنكر مكتب الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بكلية الآداب ظهر المهراز، إغلاق ورفض عميد الكلية بالنيابة فتح الحوار مع النقابة، كما عبر عن شجبه ورفضه تهرب العميد من مناقشة المشاكل والقضايا التي تعيق سير المؤسسة وتؤثر سلبا على مصالح الأساتذة.

وجاء هذا الاستنكار بعد متابعة ما أسماه مكتب فرع النقابة، وفق ما جاء في بيان له توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، بـ''المستجدات السلبية المتفاعلة بالكلية وانعكاساتها على العلاقات وعلى السير الطبيعي بها، وكذلك من الازواجية في التعامل والانحيازية في القرار''.

كما نبه مكتب الفرع المحلي النقابي بفاس إلى شيطنة الممارسة النقابية الجادة''

وأكدت النقابة، يضيف البيان، على أن ''الحوار هو الأسلوب الأنجع لتدبير المؤسسة''، و أن ''التشاركية هي الأساس الأمثل للارتقاء بتنافسية المنظومة على قاعدة الاستيعاب والمسؤولية بعيدا عن المراهقة الادارية''.

كما طالب مكتب الفرع المحلي للنقابة، يضيف البيان، بـ''التعجيل بفتح الترشيح لشغل منصب عميد الكلية، لتجاوز السنوات العجاف التي عانت من آثارها كلية ظهر المهراز''.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب فاس النقابة المغربية للتعليم العالي وتستنكر غياب عميد

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