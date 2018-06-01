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ضــربة جديدة لـ''تنظيم الدولة الاسلامية''.. البغدادي محاطـا بالراقصات

بتاريــخ : 2 يوليوز 2018 / 01:13 ضــربة جديدة لـتنظيم الدولة الاسلامية.. البغدادي محاطـا بالراقصات | دولي
ضــربة جديدة لـ''تنظيم الدولة الاسلامية''.. البغدادي محاطـا بالراقصات
تلقى تنظيم داعش صفعة جديدة، عندما نجح قراصنة شباب من العراق في اختراق موقع مجلة النبأ الإرهابية ونشروا صورة لقائد التنظيم أبوبكر البغدادي محاطا براقصات، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

شوف تيفي

تلقى تنظيم داعش صفعة جديدة، عندما نجح قراصنة شباب من العراق في اختراق موقع مجلة النبأ الإرهابية ونشروا صورة لقائد التنظيم أبوبكر البغدادي محاطا براقصات، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقد أنشأ التنظيم مجلة النبأ في مسعى للترويج للأفكار المتطرفة وتجنيد الشباب حول العالم، لكن الطبعة الأخيرة من المجلة التي صدرت الخميس على الإنترنت حملت رسالة مختلفة، وقامت مجموعة تطلق على نفسها ''داعشغرام''، بتجميع شعارات لمواقع إباحية وصور ساخنة ووضعتها على الغلاف، حسب ما أورده موقع قناة ''سكاي نيوز عربية''.

وتسببت صورة البغدادي المحاط بالراقصات مع افتتاحية تتحدث عن احتفال زعيم التنظيم بمناسبة ''تأهل فريق داعش'' إلى دور الـ16 في كأس العالم، في حدوث ارتباك كبير بين صفوف أتباع التنظيم.

وحاول أنصار داعش تحذير بعضهم البعض من النسخة المزورة، لكن العديد منهم سقطوا بالفعل في مشكلة أكبر.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي داعش راقصات البغذادي

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