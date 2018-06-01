 لجنة تفتيش تابعة للحموشي تحل بولاية أمن أكادير للمراقبة والتدقيق ﻿
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لجنة تفتيش تابعة للحموشي تحل بولاية أمن أكادير للمراقبة والتدقيق

بتاريــخ : 2 يوليوز 2018 / 01:07 لجنة تفتيش تابعة للحموشي تحل بولاية أمن أكادير للمراقبة والتدقيق | بوليتيك
لجنة تفتيش تابعة للحموشي تحل بولاية أمن أكادير للمراقبة والتدقيق
أفادت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن لجنة تفتيش خاصة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني حلت صباح اليوم الأحد بالمنطقة الأمنية لمدينة بيوكرى من أجل الوقوف على السير العادي للعمل بهذه المؤسسة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أفادت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن لجنة تفتيش خاصة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني حلت صباح اليوم الأحد بالمنطقة الأمنية لمدينة بيوكرى من أجل الوقوف على السير العادي للعمل بهذه المؤسسة الأمنية ومراقبة مدى احترام مبدأ حقوق الإنسان والعناية بالأشخاص الموضوعين رهن تذابير الحراسة النظرية.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن هذه الزيارة المفاجأة تأتي في إطار التجاوب مع المذكرة الوزارية التي أصدرتها وزارة الداخلية مؤخرا، والتي ترمي إلى تخليق المرفق العام داخل جهاز الشرطة بمختلف ولايات ومفوضيات ومراكز الأمن بربوع مدن المملكة.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن لجنة ''الحموشي'' ستقوم بجولة مدققة بعدد من المفوضيات ومراكز الأمن بجهة سوس وولاية أمن أكادير، وذلك بهدف تفحص عدد من الملفات الهامة، ومراقبة مدى انضباط كافة رجال الشرطة بمختلف رتبهم لتعليمات واستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني فيما يخص احترام المواطنين والموقوفين والمحتفظ بهم تحت تذابير الحراسة النظرية علاوة على تطبيق المذكرات الأخيرة للمدير العام للأمن الوطني الرامية لتبسيط الخدمات واحترام مواعيد العمل ، والتزام موظفي الأمن الوطني بتجويد الخدمات الأمنية المقدمة لعموم المواطنين، فضلا عن التزامهم بقواعد الإنضباط الشخصي والمرفقي.

هذا، وينتظر أن تسفر هذه الزيارة التي تجريها لجنة المديرية العامة للأمن الوطني عن عدة تغييرات مستقبلية في ترتيب عدد من المراكز الأمنية بجهة سوس ماسة، وقد تعصف أيضا برؤوس أمنية في حالة تم الوقوف على اختلالات تعاكس توجهات وإرادة ''الحموشي'' في تجويد وتخليق جهاز الأمن المغربي.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير لجنة تفتيش المدرية العامة للأمن الوطني تحل زيارة ولاية أمن أكادير افتحاص

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