 تصعيد خطير : أم الزفزافي تحشد 30 امرأة في وقفة احتجاجية بالحسيمة لرفع شعارات تمس برموز المملكة وشعارها. ﻿
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تصعيد خطير : أم الزفزافي تحشد 30 امرأة في وقفة احتجاجية بالحسيمة لرفع شعارات تمس برموز المملكة وشعارها.

بتاريــخ : 2 يوليوز 2018 / 00:34 تصعيد خطير : أم الزفزافي تحشد 30 امرأة في وقفة احتجاجية بالحسيمة لرفع شعارات تمس برموز المملكة وشعارها. | مجتمع
تصعيد خطير : أم الزفزافي تحشد 30 امرأة في وقفة احتجاجية بالحسيمة لرفع شعارات تمس برموز المملكة وشعارها.
تجمعت اليوم في الساحة العامة للشارع الرئيسي بمدينة الحسيمة حوالي 30 امرأة محجبة، مصادر ''شوف تيفي'' بعين المكان أكدت أن أم ناصر الزفزافي كانت وراء تنظيم الوقفة الاحتجاجية اليوم الأحد، بعد أن زارت

شوف تيفي :

تجمعت اليوم في الساحة العامة للشارع الرئيسي بمدينة الحسيمة حوالي 30 امرأة محجبة، مصادر ''شوف تيفي'' بعين المكان أكدت أن أم ناصر الزفزافي كانت وراء تنظيم الوقفة الاحتجاجية اليوم الأحد، بعد أن زارت الكثير من منازل معارفها، وبعض المقربات والجيران بالحي الذي تقطنه عائلة ناصر الزفزافي، ولم تستجب معظمهن لنداء الوقفة للتنديد بالأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، إذ لم تحضر الوقفة سوى 30 امرأة، حيث تشتت أصوات المحتجات وهن يرددن شعارات اعتبرها العديدون مسيئة للمغرب ولرموز الدولة بتحريض من أم ناصر الزفزافي من مثل ''صاحب الجلالة هو الله تعالى''، عاش جلالة الشعب''، ''الله الوطن الشعب''... وقد عبر العديدون عن استهجانهم لسلوك النساء المحتجات على قلتهن، ونددوا بما اعتبروه إساءة مستهجنة لتحريف قضية كان يمكن أن ترفع فيها مطالب لإطلاق سراح المعتقلين والمطالبة بأن تكون أحكام القضاء الاسئنافية ترأف بقلوب أمهات مكلومة، بدل الركوب على قضية لتصفية الحساب مع هذا الوطن الذي مهما جار علينا أهله يظل جنة الخلد لدينا، يعلق فاعل سياسي على السلوك غير المدني الذي عبرت عنه المحتجات اليوم بالحسيمة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي .الحسيمة. الريف.الحراك.ناصر الزفزافي.المغرب.محمد السادس.

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