ضبط مستودع لإنتاج الأكياس البلاستيكية الممنوعة ﻿

أفادت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بأنه تم ضبط مستودع بدوار أولاد بن اعمر بالجماعة الترابية أولاد زيان يستغل في صناعة الأكياس البلاستيكية الممنوعة.

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أفادت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بأنه تم ضبط مستودع بدوار أولاد بن اعمر بالجماعة الترابية أولاد زيان يستغل في صناعة الأكياس البلاستيكية الممنوعة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن لجنة المراقبة عاينت مزاولة تصنيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة في المستودع دون الامتثال للقانون، حيث ضبطت مخزونا من المواد الأولية يقدر بحوالي 4225 كلغ، ومخزونا من الأكياس البلاستيكية المحظورة الصنع مكتملة الصنع يقدر بحوالي 1500 كلغ، وكميات من الأكياس نصف المصنعة تقدر بحوالي 1200 كلغ، بالإضافة إلى 11 آلة تستعمل في صنع الأكياس الممنوعة.

وأضاف البلاغ أنه تم حجز كل المواد والآلات المذكورة، وفتح بحث قضائي في الموضوع.