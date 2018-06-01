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صحافية تتعرض لقبلة المونديال على الهواء مباشر

بتاريــخ : 1 يوليوز 2018 / 23:09 صحافية تتعرض لقبلة المونديال على الهواء مباشر | منوعات
صحافية تتعرض لقبلة المونديال على الهواء مباشر
تعرضت الصحافية الإسبانية مارية غوميز وهي تنقل تغطيات المونديال من الساحة الحمراء في بث مباشر من مشجع روسي يقترب منها ويقبلها بكل هدوء في خذها. الأمر استحسنه البعض واعتبره من حسنات المونديال

 شوف تيفي / متابعة


     تعرضت الصحافية الإسبانية  مارية غوميز وهي تنقل تغطيات المونديال من الساحة الحمراء في بث مباشر من مشجع روسي يقترب منها ويقبلها بكل هدوء في خذها. الأمر استحسنه البعض واعتبره من حسنات المونديال  بينما اعتبره الآخرون تحرشا بالصحافية وبعملها.وعلقت الصحافية التي تشتغل بـ" ميدياسات "، " لا تقوموا بهذا العمل،إنها قلة أدب، ليس معقولا، لا تقوموا بهذا العمل..لا تقوموا بهذا العمل أبدا لأي امرأة " في صفحتها  على توتير معلقة على الحدث.

 للإشارة فقد عانت صحافية برازيلية يوم 24 يونيو من نفس الفعل وبنفس الطريقة...إنه المونديال وأفراحه.

 

‫شوف تيفي

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المونديال قبلة.روسيا. غضب المغرب.اسبانيا.شوف تيفي

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