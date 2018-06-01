 هــــــــــــام..أصحاب المحطات ملزمون بالإعلان عن اسم كل صنف من المحروقات وسعره ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صحافية تتعرض لقبلة المونديال على الهواء مباشر | منوعات

صحافية تتعرض لقبلة المونديال على الهواء مباشر

هــــــــــــام..أصحاب المحطات ملزمون بالإعلان عن اسم كل صنف من المحروقات وسعره | اقتصاد

هــــــــــــام..أصحاب المحطات ملزمون بالإعلان عن اسم كل صنف من المحروقات وسعره

رجال الحموشي يعتقلون شخصا تورط في عملية قتل بشعة بسلا | مجتمع

رجال الحموشي يعتقلون شخصا تورط في عملية قتل بشعة بسلا

هورست كوهلر يعبر عن ارتياحه لزيارته الأولى للأقاليم الجنوبية للمملكة | بوليتيك

هورست كوهلر يعبر عن ارتياحه لزيارته الأولى للأقاليم الجنوبية للمملكة

عاجل..الإطاحة بطالب جامعي يدرس القانون بمراكش والقضية فيها السرقة و30 شكاية | حوادث و حقوق

عاجل..الإطاحة بطالب جامعي يدرس القانون بمراكش والقضية فيها السرقة و30 شكاية

على طريقة الأفلام الهوليودية.. زعيم عصابات مشهور من أصول مغاربية هرب بواسطة مروحية من سجن بفرنسا | حوادث و حقوق

على طريقة الأفلام الهوليودية.. زعيم عصابات مشهور من أصول مغاربية هرب بواسطة مروحية من سجن بفرنسا

شوهة...منظمي مهرجان التبوريدة بأولاد تايمة يرفضون أداء المستحقات المالية للمشاركين واحتجاجات قوية في هذه الأثناء | ثقافة و فنون

شوهة...منظمي مهرجان التبوريدة بأولاد تايمة يرفضون أداء المستحقات المالية للمشاركين واحتجاجات

جهة الشمال تحتل المرتبة الأولى في تفريخ الخلايا الإرهابية والنساء يلعبن دورا كبيرا في استقطاب وتأطير الشباب للانضمام إلى داعش | مجتمع

جهة الشمال تحتل المرتبة الأولى في تفريخ الخلايا الإرهابية والنساء يلعبن دورا كبيرا في استقطاب

عاجل وبالفيديو.. وزير الرياضة : الجزائر ستدرس الترشح لاستضافة مونديال 2030 مع المغرب | دولي

عاجل وبالفيديو.. وزير الرياضة : ''الجزائر ستدرس الترشح لاستضافة مونديال 2030 مع المغرب''

برلمانيونا والريع المريح

هــــــــــــام..أصحاب المحطات ملزمون بالإعلان عن اسم كل صنف من المحروقات وسعره

بتاريــخ : 1 يوليوز 2018 / 23:07 هــــــــــــام..أصحاب المحطات ملزمون بالإعلان عن اسم كل صنف من المحروقات وسعره | اقتصاد
هــــــــــــام..أصحاب المحطات ملزمون بالإعلان عن اسم كل صنف من المحروقات وسعره
أكدت الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة أن هذا القرار المشترك الصادر في الجريدة الرسمية في عددها بتاريخ 21 يونيو 2018 يلزم أصحاب محطات بيع المحروقات بالإعلان عن اسم كل صنف من المحروقات وسعره مع

شوف تيفي

أكدت الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة أن هذا القرار المشترك الصادر في الجريدة الرسمية في عددها بتاريخ 21 يونيو 2018 يلزم أصحاب محطات بيع المحروقات بالإعلان عن اسم كل صنف من المحروقات وسعره مع احتساب الرسوم وذلك بواسطة لوحة بادية للعيان يمكن قراءتها من جهة الطريق العام الذي يمكن الزبناء من الولوج الى محطة التوزيع .

وأوضحت الوزارة في بلاغ توضيحي اليوم الأحد أن هذا القرار المشترك بين الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة يحدد إجراءات إعلام المستهلك بأسعار بيع المحروقات السائلة.

وأضافت أن القرار الذي يأتي انسجاما مع مقتضيات قانون الأسعار والمنافسة وبهدف حماية المستهلك يهدف إلى تعميم الإعلان عن جميع أصناف المحروقات التي تباع في المحطة عوض الاقتصار فقط على صنفين(الكازوال والوقود الممتاز )كما هو معمول به حاليا.

وقد منح القرار مهلة 18 شهرا كمدة أقصى لأصحاب شركات التوزيع من أجل تنفيذ هذا الإجراء، وذلك حتى يتمكن هؤلاء من القيام بالاستثمارات اللازمة لذلك.

أما فيما يتعلق بالاسعار التي يتم الاعلان عنها بواسطة تطبيق محطتي، فإن القرار أكد على إلزامية تحيينها عند كل تغيير يطرأ على هذه الأسعار ، "وبالتالي فهذه العملية غير مرتبطة بتاتا بمهلة 18 شهرا، بل إن تغيير الأسعار في هذا التطبيق ينبغي أن تكون تلقائية وحالا كلما تغير السعر، خلافا لما جاء في بعض المنابر الاعلامية".

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الدار البيضاء المحروقات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

لأول مرة..شركة الطيران العمانية تطلق رحلة جوية بين مطاري مسقط والدار البيضاء | اقتصاد

لأول مرة..شركة الطيران العمانية تطلق رحلة جوية بين مطاري مسقط والدار البيضاء

هام للمدمنين على التدخين..الزيادة في أسعار السجائر بالمغرب ابتداء من اليوم الأحد+صور | اقتصاد

هام للمدمنين على التدخين..الزيادة في أسعار السجائر بالمغرب ابتداء من اليوم الأحد+صور

فرنسا .. تصادق على قرار يهدد المغاربة بالحرمان من الحصول على الفيزا | اقتصاد

فرنسا .. تصادق على قرار يهدد المغاربة بالحرمان من الحصول على الفيزا

تدشين المحطة الريحية خلادي بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 ميغاواط وباستثمار قدره 1.7 مليار درهم وهذه مميزاتها | اقتصاد

تدشين المحطة الريحية ''خلادي'' بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 ميغاواط وباستثمار قدره 1.7 مليار درهم وهذه مميزاتها

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لحظة القبض على أخطر مجرم فكازا | بــووز
منذ 17 دقيقة

لحظة القبض على أخطر مجرم فكازا

بعد الزيادرة في أسعار الكارو ..شوفو ردة فعل بعض المغاربة المدخنين | خارج البلاطو

بعد الزيادرة في أسعار ''الكارو'' ..شوفو ردة فعل بعض المغاربة المدخنين

بالفيديو | شادو - صداع الراس | قنوات أخرى

بالفيديو | شادو - صداع الراس

في قلب مدينة الدار البيضاء: 25 أسرة كيعيشو في منزل آيل للسقوط وكيتشاركو مرحاض واحد وحياتهم في خطر | خارج البلاطو

في قلب مدينة الدار البيضاء: 25 أسرة كيعيشو في منزل آيل للسقوط وكيتشاركو مرحاض واحد وحياتهم في خطر

﻿

آخر المستجدات

صحافية تتعرض لقبلة المونديال على الهواء مباشر | منوعات
منذ 36 دقيقة

صحافية تتعرض لقبلة المونديال على الهواء مباشر

هــــــــــــام..أصحاب المحطات ملزمون بالإعلان عن اسم كل صنف من المحروقات وسعره | اقتصاد

هــــــــــــام..أصحاب المحطات ملزمون بالإعلان عن اسم كل صنف من المحروقات وسعره

رجال الحموشي يعتقلون شخصا تورط في عملية قتل بشعة بسلا | مجتمع

رجال الحموشي يعتقلون شخصا تورط في عملية قتل بشعة بسلا

هورست كوهلر يعبر عن ارتياحه لزيارته الأولى للأقاليم الجنوبية للمملكة | بوليتيك

هورست كوهلر يعبر عن ارتياحه لزيارته الأولى للأقاليم الجنوبية للمملكة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.