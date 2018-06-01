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رجال الحموشي يعتقلون شخصا تورط في عملية قتل بشعة بسلا

بتاريــخ : 1 يوليوز 2018 / 22:05 رجال الحموشي يعتقلون شخصا تورط في عملية قتل بشعة بسلا | مجتمع
رجال الحموشي يعتقلون شخصا تورط في عملية قتل بشعة بسلا
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة سلا بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الأحد فاتح يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي

شوف تيفي

 

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة سلا بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الأحد فاتح يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.

وحسب "بلاغ" توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فقد كانت مصالح الأمن الوطني  عاينت في الساعات الأولى من صباح اليوم جثة شخص من ذوي السوابق القضائية، وهي تحمل علامات عنف جسدي بواسطة أداة حادة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن دوافع وخلفيات هذه القضية، التي ترجح المعاينات المكانية والإفادات الأولية أنها ارتكبت تحت تأثير حالة السكر العلني البين.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب المديرية العامة للأمن الوطني

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