عاجل..الإطاحة بطالب جامعي يدرس القانون بمراكش والقضية فيها السرقة و30 شكاية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة مراكش، أطاحت قبل قليل من يومه الأحد فاتح يوليوز، بشاب في عقده الثاني يشتبه في تورطه في تنفيذ العشرات من عمليات السرقة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة مراكش، أطاحت قبل قليل من يومه الأحد فاتح يوليوز، بشاب في عقده الثاني يشتبه في تورطه في تنفيذ العشرات من عمليات السرقة.

وأوضح مصدر مطلع ل"شوف تيفي" أن الأمر يتعلق بطالب جامعي يدرس بسلك القانون، توصلت المصالح الأمنية بمدينة مراكش بحوالي 30 شكاية صادرة في حقه، كانت آخرها تتعلق بسرقة دراجة نارية، لتقوم هذه المصالح بفتح تحقيق قبل اعتقاله مساء اليوم.

وأكد المصدر ذاته أن الشاب المعروف بمنطقة الداوديات تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه تحت إشراف النيابة العامة .