 على طريقة الأفلام الهوليودية.. زعيم عصابات مشهور من أصول مغاربية هرب بواسطة مروحية من سجن بفرنسا ﻿
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على طريقة الأفلام الهوليودية.. زعيم عصابات مشهور من أصول مغاربية هرب بواسطة مروحية من سجن بفرنسا

بتاريــخ : 1 يوليوز 2018 / 21:18 على طريقة الأفلام الهوليودية.. زعيم عصابات مشهور من أصول مغاربية هرب بواسطة مروحية من سجن بفرنسا | حوادث و حقوق
على طريقة الأفلام الهوليودية.. زعيم عصابات مشهور من أصول مغاربية هرب بواسطة مروحية من سجن بفرنسا
أعلنت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، يومه الأحد، أن رجل عصابات فرنسيا من أ صو ل جزائرية، تمكن من الهروب بمساعدة رجال مدججين بالسلاح ولاذ بالفرار في طائرة هليكوبتر هبطت في فناء السجن.

"شوف تيفي"

 

أعلنت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، يومه الأحد، أن رجل عصابات فرنسيا من أ صو ل جزائرية، تمكن من الهروب بمساعدة رجال مدججين بالسلاح ولاذ بالفرار في طائرة هليكوبتر هبطت في فناء السجن.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام فرنسية فإن الأمر يتعلق برضوان فايد الذي يقضي عقوبة بالسجن 25 عاما في سجن جنوبي باريس بعد إدانته بالسطو المسلح وقتل شرطية عام 2010 في عملية سرقة فاشلة.

وأكدت المصادر ذاتها أن فايد يعتبر أحد أشهر رجال العصابات في فرنسا وله تاريخ طويل في عالم الإجرام، وقد استهلم طريقة هروبه من أفلام شهيرة بهوليوود .

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مروحية باريس رضوان فايد عصابات السلاح

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