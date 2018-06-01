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شوهة...منظمي مهرجان التبوريدة بأولاد تايمة يرفضون أداء المستحقات المالية للمشاركين واحتجاجات قوية في هذه الأثناء

بتاريــخ : 1 يوليوز 2018 / 20:28 شوهة...منظمي مهرجان التبوريدة بأولاد تايمة يرفضون أداء المستحقات المالية للمشاركين واحتجاجات قوية في هذه الأثناء | ثقافة و فنون
شوهة...منظمي مهرجان التبوريدة بأولاد تايمة يرفضون أداء المستحقات المالية للمشاركين واحتجاجات قوية في هذه الأثناء
يعيش مهرجان التبوريدة المقام بمدينة أولاد تايمة في هذه الأثناء على إيقاع فوضى عارمة بعدما أقدم عدد من المشاركين على مقاطعة فعاليات المهرجان والدخول في اعتصام واحتجاج على عدم وفاء اللجنة المنظمة

شوف تيفي:أولاد تايمة

يعيش مهرجان التبوريدة المقام بمدينة أولاد تايمة في هذه الأثناء على إيقاع فوضى عارمة بعدما أقدم عدد من المشاركين على مقاطعة فعاليات المهرجان والدخول في اعتصام واحتجاج على عدم وفاء اللجنة المنظمة بإلتزامتها المالية تجاههم.

وحسب مصدر جد مطلع لقناة "شوف تيفي"، من عين المكان فاللجنة المنظمة كانت قد وعدت الفرق المشاركة القادمة من مختلف أنحاء المغرب بمبلغ مالي مقابل مشاركتهم في إحياء فعاليات المهرجان، الذي ذأب المجلس الجماعي لأولاد تايمة على تنظيمه بتنسيق مع إحدى الجمعيات المحلية بالمنطقة، ليتفاجأ المشاركون بحرمانهم من مستحقاتهم المالية التي كان من المنتظر أن يتواصلوا بها هذا المساء، غير أن المنظمين أخلفوا وعدهم، الشيء الذي أجج الأوضاع، وتحولت الساحة التي يقام فيه حفل التبوريدة إلى ساحة احتجاج واعتصام، في فضيحة غير مسبوقة بالمنطقة.

وحسب فيديو توصلت به "شوف تيفي"، فعدد من المشاركين يتساءلون عن مآل الدعم المالي الذي استفادت منه التظاهرة، وخاصة المنحة التي ذأب المجلس الجماعي لأولاد تايمة على تخصيصها لمنظمي هذه التظاهرة الثراتية، مستنكرين في الوقت نفسه مثل هذه التصرفات اللأخلاقية والمسيئة لفن التبوريدة والخيالة النبيل والضارب في جذور وعمق التاريخ المغربي الأصيل.

هذا، ومازالت الإحتجاجات مستمرة لحدود كنابة هذه الأسطر في انتظار تدخل السلطات المحلية والمسؤولين بالمنطقة لإيجاد مخرج وحل لهذه الفضيحة المدوية قبل أن تتطور الأحداث لما لا تحمد عقباه.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أولاد تايمة شوهة مهرجان التبوريدة مستحقات مالية امتناع احتجاج مشاركين فوضى

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