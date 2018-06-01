عاجل وبالفيديو.. وزير الرياضة : ''الجزائر ستدرس الترشح لاستضافة مونديال 2030 مع المغرب'' ﻿

كشف محمد حطاب وزير الرياضة الجزائري، يومه الأحد فاتح يوليوز، عن دراسة الجزائر لمشروع استضافة المونديال سنة 2030 من خلال التقدم بملف مشترك رفقة المغرب وتونس.

''شوف تيفي''

كشف محمد حطاب وزير الرياضة الجزائري، يومه الأحد فاتح يوليوز، عن دراسة الجزائر لمشروع استضافة المونديال سنة 2030 من خلال التقدم بملف مشترك رفقة المغرب وتونس.

ونشر موقع ''جورنال البلاد'' الجزائري قبل قليل، مقطع فيديو خاص بتصريح محمد حطاب، والذي أعلن من خلاله عن نية الجزائر التقدم إلى الترشح لاستضافة مونديال 2030 في ملف مشترك مع المغرب وتونس، نظرا لوجود بنية تحتية مهمة بالجزائر.

تجدر الإشارة إلى أن مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، نفى قبل أسابيع نية المغرب في الترشج إلى استضافة مونديال 2030 رفقة الجارة الجزائر، وأكد رغبة المملكة في التقدم بهذا الملف وحيدة.