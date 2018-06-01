 عاجل وبالفيديو.. وزير الرياضة : ''الجزائر ستدرس الترشح لاستضافة مونديال 2030 مع المغرب'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

جهة الشمال تحتل المرتبة الأولى في تفريخ الخلايا الإرهابية والنساء يلعبن دورا كبيرا في استقطاب وتأطير الشباب للانضمام إلى داعش | مجتمع

جهة الشمال تحتل المرتبة الأولى في تفريخ الخلايا الإرهابية والنساء يلعبن دورا كبيرا في استقطاب

عاجل وبالفيديو.. وزير الرياضة : الجزائر ستدرس الترشح لاستضافة مونديال 2030 مع المغرب | دولي

عاجل وبالفيديو.. وزير الرياضة : ''الجزائر ستدرس الترشح لاستضافة مونديال 2030 مع المغرب''

عاجل وبالفيديو.. حادثة سير مروعة بين آسفي والوالدية..طاكسي كبير تلقب | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. حادثة سير مروعة بين آسفي والوالدية..طاكسي كبير تلقب

عاجل.. وفاة سجين داخل سيارة إسعاف بمدينة مراكش | حوادث و حقوق

عاجل.. وفاة سجين داخل سيارة إسعاف بمدينة مراكش

مثير وبالصور.. الفنانة نجاة الرجوي دخلال طول وعرض في نانسي عجرم | ثقافة و فنون

مثير وبالصور.. الفنانة نجاة الرجوي دخلال طول وعرض في نانسي عجرم

عاجل...حجز كميات هامة من المخدرات بإنزكان...وهكذا تمت العملية | حوادث و حقوق

عاجل...حجز كميات هامة من المخدرات بإنزكان...وهكذا تمت العملية

عاجل..فاجعة تهز شاطئ مدينة طنجة..أب بغا يعتق بنتو وغرق معاها | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة تهز شاطئ مدينة طنجة..أب بغا يعتق بنتو وغرق معاها

هورست كوهلر ينبهر بمخططات التشغيل الذاتي وتجربة ريادة الأعمال بالعيون | بوليتيك

هورست كوهلر ينبهر بمخططات التشغيل الذاتي وتجربة ريادة الأعمال بالعيون

بالفيـديو ..هـــذا هو موقف وزير العدل أوجار من معتقلي حراك الريف | بوليتيك

بالفيـديو ..هـــذا هو موقف وزير العدل أوجار من معتقلي حراك الريف

برلمانيونا والريع المريح

عاجل وبالفيديو.. وزير الرياضة : ''الجزائر ستدرس الترشح لاستضافة مونديال 2030 مع المغرب''

بتاريــخ : 1 يوليوز 2018 / 19:21 عاجل وبالفيديو.. وزير الرياضة : الجزائر ستدرس الترشح لاستضافة مونديال 2030 مع المغرب | دولي
عاجل وبالفيديو.. وزير الرياضة : ''الجزائر ستدرس الترشح لاستضافة مونديال 2030 مع المغرب''
كشف محمد حطاب وزير الرياضة الجزائري، يومه الأحد فاتح يوليوز، عن دراسة الجزائر لمشروع استضافة المونديال سنة 2030 من خلال التقدم بملف مشترك رفقة المغرب وتونس.

''شوف تيفي''

كشف محمد حطاب وزير الرياضة الجزائري، يومه الأحد فاتح يوليوز، عن دراسة الجزائر لمشروع استضافة المونديال سنة 2030 من خلال التقدم بملف مشترك رفقة المغرب وتونس.

ونشر موقع ''جورنال البلاد'' الجزائري قبل قليل، مقطع فيديو خاص بتصريح محمد حطاب، والذي أعلن من خلاله عن نية الجزائر التقدم إلى الترشح لاستضافة مونديال 2030 في ملف مشترك مع المغرب وتونس، نظرا لوجود بنية تحتية مهمة بالجزائر.

تجدر الإشارة إلى أن مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، نفى قبل أسابيع نية المغرب في الترشج إلى استضافة مونديال 2030 رفقة الجارة الجزائر، وأكد رغبة المملكة في التقدم بهذا الملف وحيدة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي محمد حطاب مصطفى الخلفي الجزائر الترشح مونديال

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير..بغاو يسرقو ليه التليفون..وها شنو دارو ليه فاش لقاوه مركب أسنان ديال الذهب | دولي

مثير..بغاو يسرقو ليه التليفون..وها شنو دارو ليه فاش لقاوه مركب أسنان ديال الذهب

مثيــــر.. أميـــر سعودي يشــكو ارتفاع الكهــرباء | دولي

مثيــــر.. أميـــر سعودي يشــكو ارتفاع الكهــرباء

عاجل..بالموازاة مع المونديال: حريق مهول داخل فندق بروسيا | دولي

عاجل..بالموازاة مع المونديال: حريق مهول داخل فندق بروسيا

الملك سلمان يؤكد لترامب استخدام احتياطيات النفط لإنقاذ السوق | دولي

الملك سلمان يؤكد لترامب استخدام احتياطيات النفط لإنقاذ السوق

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أشهر الطباخين المغاربة من بينهم الشاف مريم يشاركون في مسابقة طبخ دولية | خارج البلاطو
منذ 48 دقيقة

أشهر الطباخين المغاربة من بينهم ''الشاف مريم'' يشاركون في مسابقة طبخ دولية

تصريح جد مثير وصادم..مواطن بوجه مكشوف: دخلت على مراتي ولقيتها كاتخوني مع عشيقها البوليسي وشعلت في راسي العافية | خارج البلاطو

تصريح جد مثير وصادم..مواطن بوجه مكشوف: ''دخلت على مراتي ولقيتها كاتخوني مع عشيقها البوليسي وشعلت في راسي العافية ''

بالفيديو..تجار و مهنيو الباش بوجدة يستغيتون..ديرو لينا شي حل | خارج البلاطو

بالفيديو..تجار و مهنيو الباش بوجدة يستغيتون..ديرو لينا شي حل

من قلب المغرب العميق..أسرة تعيش التشرد بمدينة المريجة بالجهة الشرقية..لأصحاب القلوب الرحيمة | خارج البلاطو

من قلب المغرب العميق..أسرة تعيش التشرد بمدينة المريجة بالجهة الشرقية..لأصحاب القلوب الرحيمة

﻿

آخر المستجدات

جهة الشمال تحتل المرتبة الأولى في تفريخ الخلايا الإرهابية والنساء يلعبن دورا كبيرا في استقطاب وتأطير الشباب للانضمام إلى داعش | مجتمع
منذ 33 دقيقة

جهة الشمال تحتل المرتبة الأولى في تفريخ الخلايا الإرهابية والنساء يلعبن دورا كبيرا في استقطاب

عاجل وبالفيديو.. وزير الرياضة : الجزائر ستدرس الترشح لاستضافة مونديال 2030 مع المغرب | دولي

عاجل وبالفيديو.. وزير الرياضة : ''الجزائر ستدرس الترشح لاستضافة مونديال 2030 مع المغرب''

عاجل وبالفيديو.. حادثة سير مروعة بين آسفي والوالدية..طاكسي كبير تلقب | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. حادثة سير مروعة بين آسفي والوالدية..طاكسي كبير تلقب

عاجل.. وفاة سجين داخل سيارة إسعاف بمدينة مراكش | حوادث و حقوق

عاجل.. وفاة سجين داخل سيارة إسعاف بمدينة مراكش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.