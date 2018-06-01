عاجل وبالفيديو.. حادثة سير مروعة بين آسفي والوالدية..طاكسي كبير تلقب ﻿

شهدت الطريق الرابطة بين مدينة آسفي ومنطقة الوالدية التابعة ترابيا لمدينة الجديدة، قبل قليل من يومه الأحد فاتح يوليوز، وقوع حادثة سير مروعة، تتمثل في انقلاب سيارة أجرة كبيرة الحجم، ما تسبب في إصابة

"شوف تيفي"

شهدت الطريق الرابطة بين مدينة آسفي ومنطقة الوالدية التابعة ترابيا لمدينة الجديدة، قبل قليل من يومه الأحد فاتح يوليوز، وقوع حادثة سير مروعة، تتمثل في انقلاب سيارة أجرة كبيرة الحجم، ما تسبب في إصابة ركابها البالغ عددهم 6 بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب مصادر محلية فإن سائق سيارة الأجرة، ونتيجة السرعة المفرطة التي كان يسير عليها، فقد السيطرة على المقود، ما تسبب في انقلاب السيارة للعديد من المرات وإصابة الركاب بجروح.

وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي حلت بمكان الحادث، بينما تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.



