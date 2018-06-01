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عاجل.. وفاة سجين داخل سيارة إسعاف بمدينة مراكش

بتاريــخ : 1 يوليوز 2018 / 19:00 عاجل.. وفاة سجين داخل سيارة إسعاف بمدينة مراكش | حوادث و حقوق
عاجل.. وفاة سجين داخل سيارة إسعاف بمدينة مراكش
لفظ سجين أنفاسه الأخيرة قبل قليل من يومه الأحد فاتح يوليوز، داخل سيارة إسعاف، خلال نقله من سجن الوداية بمدينة مراكش إلى المستعجلات، نتيجة إصابته بأزمة صحية مفاجئة.

"شوف تيفي"


لفظ سجين أنفاسه الأخيرة قبل قليل من يومه الأحد فاتح يوليوز، داخل سيارة إسعاف، خلال نقله من سجن الوداية بمدينة مراكش إلى المستعجلات، نتيجة إصابته بأزمة صحية مفاجئة.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" في كشفه عن التفاصيل الخاصة بهذه الوفاة، أن الأمر يتعلق بسجين يبلغ من العمر قيد حياته 58 سنة، أصيب بأزمة صحية مفاجئة، لتسارع إدارة سجن الوداية إلى نقله بواسطة سيارة إسعاف إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله للمستشفى.

وأكد ذات المصدر أن السجين المتوفى، كان يقضي عقوبة سجنية تصل مدتها لسنة واحدة نافذة، عقب متابعته بتهمة العنف ضد الأصول.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السجين سجن الوداية مراكش سيارة إسعاف العنف ضد الأصول

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