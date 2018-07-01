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مثير وبالصور.. الفنانة نجاة الرجوي دخلال طول وعرض في نانسي عجرم

بتاريــخ : 1 يوليوز 2018 / 18:22 مثير وبالصور.. الفنانة نجاة الرجوي دخلال طول وعرض في نانسي عجرم | ثقافة و فنون
مثير وبالصور.. الفنانة نجاة الرجوي دخلال طول وعرض في نانسي عجرم
عبرت الفنانة المغربية نجاة الرجوي عن غضبها الشديد من الطريقة التي تعاملت بها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مع بعض المغاربة خلال استقبالها بإحدى الفنادق قبل إحيائها لسهرة بمهرجان موازين، وسط

"شوف تيفي"


عبرت الفنانة المغربية نجاة الرجوي عن غضبها الشديد من الطريقة التي تعاملت بها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مع بعض المغاربة خلال استقبالها بإحدى الفنادق قبل إحيائها لسهرة بمهرجان موازين، وسط الأسبوع الجاري.

وأشارت الفنانة المغربية نجاة الرجوي في تفاعلها بتطبيق "شناب شات" إلى أن الفنانة اللبنانية لم تكن متواضعة خلال تتقديم الحليب لها، وأيضا في تعاملها مع الفنان المغربي الطفل حمزة لبيض الفائز ببرنامج "ذو فويس كيدز"، بعد رفضها مبادلته السلام.

وتفاعل آلأف النشطاء مع الطريقة التي عبرت بها نجاة الرجوي عن غضبها من تصرفات نانسي عجرم، حيث أكد البعض منهم عن استيئاهم من الطريقة التي تعاملت بها الفنانة اللبنانية مع معجبيها، وخاصة خلال محاولتهم التقاط صور تذكارية معها مباشرة بعد نهاية سهرتها بمهرجان موازين.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي نجاة الرجوي المغاربة سناب شات مهرجان موازين الفنادق

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