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عاجل...حجز كميات هامة من المخدرات بإنزكان...وهكذا تمت العملية

بتاريــخ : 1 يوليوز 2018 / 18:14 عاجل...حجز كميات هامة من المخدرات بإنزكان...وهكذا تمت العملية | حوادث و حقوق
عاجل...حجز كميات هامة من المخدرات بإنزكان...وهكذا تمت العملية
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن إنزكان تمكنت من توقيف شخصين قبل قليل بأحد شوارع المدينة وبحوتهما كمية جد هامة من مخدر الشيرا والقنب الهندي والتبغ المهرب.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

 

علمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة، أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن إنزكان تمكنت من توقيف شخصين قبل قليل بأحد شوارع المدينة وبحوتهما كمية جد هامة من مخدر الشيرا والقنب الهندي والتبغ المهرب.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فقد جاء توقيف المعنيان بالأمر اللذين يبلغان من العمر 30 و 40 سنة بعد توصل المصالح الأمنية بمعلومات جد دقيقة عن تواجد شخصان بمركز إنزكان، وبحوزتهما كميات هامة من المخدرات المتنوعة.

وأوضحت مصادر "شوف تيفي"، أنه بناء على تلك المعلومات قامت فرقة خاصة بنصب كمين محكم للمشتبه فيهما، وجرى توقيف الأول على مستوى إحدى محطات التزود بالوقود بشارع الجيش الملكي، حينما كان على متن سيارته، إذ تمت محاصرته، وبعد إخضاع سيارته لتفتيش دقيق عثر داخلها على حوالي كيلوغرام ونصف من الحشيش.

وأضافت ذات المصادر، أن توقيف المعني بالأمر أفضى إلى إسقاط زميل له في قبضة رجال الأمن، وذلك بعد تحقيق أولي مع الموقوف الأول، حيث دل العناصر الأمنية على مكان تواجد شريكه ، وجرى توقيفه هو الآخر، وعثر بحوزته على كميات إضافية من المخدرات قدرت ب 5 كيلوغرامات من مسحوق القنب الهندي الممزوج بالتبغ المهرب.

هذا وتم الإحتفاظ بالمشتبه فيهما رهن تذابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهما حول المنسوب لهما، قبل تقديمهما أمام وكيل الملك.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب انزكان توقيف شخصين مخدرات حشيش حجز سيارة

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