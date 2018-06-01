عاجل..فاجعة تهز شاطئ مدينة طنجة..أب بغا يعتق بنتو وغرق معاها ﻿

اهتز شاطئ أشقار سيدي قاسم بمدينة طنجة، قبل قليل من يومه الأحد فاتح يوليوز،على وقع فاجعة، تتمثل في غرق أب في عقده الرابع، رفقة ابنته خلال محاولته إنقاذها

"شوف تيفي "



اهتز شاطئ أشقار سيدي قاسم بمدينة طنجة، قبل قليل من يومه الأحد فاتح يوليوز،على وقع فاجعة، تتمثل في غرق أب في عقده الرابع، رفقة ابنته خلال محاولته إنقاذها



وحسب مصادر مطلعة فإن الأب الهالك، عاين مقاومة ابنته للأمواج ، ليسارع إلى الرمي بنفسه في محاولة منه لإنقاذها ليفارق هو الآخر الحياة غرقا، في مشهد تم وضفه بالمأساوي والمؤلم.



وأكدت المصادر ذاتها أن عناصر الوقاية المدنية، حلت بالشاطئ المذكور وتمكنت من انتشال جثتي الهالك وابنته بصعوبة كبيرة، مشيرا إلى أن الشاطئ المذكور يعتبر من بين أخطر الشواطئ بمنطقة الشمال.





