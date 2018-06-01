هورست كوهلر ينبهر بمخططات التشغيل الذاتي وتجربة ريادة الأعمال بالعيون ﻿

قام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، هورست كوهلر، صباح يوم الأحد فاتح يوليوز، بزيارة ميدانية لقصر المؤتمرات بالعيون، حيث قُدمت له معطيات مفصلة حول مجال التكوين لإدماج شباب



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قام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، هورست كوهلر، صباح يوم الأحد فاتح يوليوز، بزيارة ميدانية لقصر المؤتمرات بالعيون، حيث قُدمت له معطيات مفصلة حول مجال التكوين لإدماج شباب المنطقة في سوق الشغل، والسبل الكفيلة بتكوينهم وتعزيز قدراتهم النظرية والتطبيقية في إطار تثمين هذه القدرات.

وقدم شرف الدين المصطفى، المشرف على برنامج المقاولات الصغرى، لهورست كوهلر، خلال زيارته لقصر المؤتمرات بالعيون، حيث تعقد ندوة حول المنجزات المحققة في الأقاليم الجنوبية للمملكة منذ سنة 1975، والتي ينظمها مكتب التكوين المهني لإنعاش الشغل، ووزارة الصيد البحري، والجماعة الحضرية للعيون، عرضا حول التشغيل الذاتي وتجربة ريادة الأعمال بالعيون لشباب حاملي أفكار مشاريع، تركز أساسا على تجربة دعم شباب خريجي المعاهد في التشغيل الذاتي.

وعرف العرض الذي قدمه المصطفى شرف الدين، تجاوبا من لدن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، إذ طرح عدة أسئلة عن كيفية مواكبة حاملي المشاريع، وعن القطاعات الواعدة بالمنطقة وتمثيلية العنصر النسوي بالمشاريع، معربا عن اهتمامه الشديد بدور الشباب في المجتمع ووجوب توجيه قدراتهم بشتى المجالات مختلفة.

وأكد هورست كوهلر، أن العدد الكبير للمستفيدين من التكوينات يتناسق مع أهداف الألفية الأممية، مضيفا بالتأكيد "أن هذا ما يمكن أن يساهم في نقص معضلة البطالة، ونحن بألمانيا لازلنا إلى اليوم نعمل على تطوير ميكانيزمات دعم المقاولة الشابة..جيد جدا".

وأشاد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، بالجهود المبذولة في مجال التكوين المستمر الذي تم عرضه من طرف إطار بالمديرية الجهوية للتكوين المهني، والذي يستفيد منه شباب المنطقة، متلقفا جملة التكوين مدى الحياة life long training و Capacities building والتي تفاعل معها بشكل كبير، منبهرا بقيمتها ومدى أهميتها للإنسان.





