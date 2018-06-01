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فضيحة..لاعب من أصول مغربية مارس الجنس مع ممثلة إباحية خلال كأس العالم بروسيا

بتاريــخ : 1 يوليوز 2018 / 16:58 فضيحة..لاعب من أصول مغربية مارس الجنس مع ممثلة إباحية خلال كأس العالم بروسيا | سبور
فضيحة..لاعب من أصول مغربية مارس الجنس مع ممثلة إباحية خلال كأس العالم بروسيا
كشفت الممثلة الإباحية الأمريكية ''باميلا أندرسون''، عن قضائها لبعض الليالي مع حبيبها عادل رامي لاعب المنتخب الفرنسي ذو الأصول المغربية خلال تواجده في روسيا للمشاركة في كأس العالم رفقة منتخب

''شوف تيفي''

كشفت الممثلة الإباحية الأمريكية ''باميلا أندرسون''، عن قضائها لبعض الليالي مع حبيبها عادل رامي لاعب المنتخب الفرنسي ذو الأصول المغربية خلال تواجده في روسيا للمشاركة في كأس العالم رفقة منتخب ''الديوك''، وأكدت ممارستها للجنس معه خلال فترة تواجدها برفقته.

وأوضحت مصادر إعلامية أن باميلا، أكدت أن مدرب المنتخب الفرنسي ''ديدييه ديشامب'' لا يمنع لاعبيه من ممارسة الجنس مع زوجاتهم أو صديقاتهم، خلال المونديال، وهو ما سمح لها بقضاء وقت مهم مع حبيبها ''عادل رامي''.

تجدر الإشارة إلى أن اسم ''باميلا أندرسون'' ارتبط باسم اللاعب ''عادل رامي'' عقب ظهروها برفقته بمدينة مارسليا خلال بداية الموسم الكروي الحالي، حيث حضرت للعديد من المباريات التي شارك فيها رفقة فريقه أولمبيك مارسليا''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مدينة مارسليا عادل رامي المنتخب الفرنسي

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