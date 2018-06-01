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بالفيـديو ..هـــذا هو موقف وزير العدل أوجار من معتقلي حراك الريف

بتاريــخ : 1 يوليوز 2018 / 16:52 بالفيـديو ..هـــذا هو موقف وزير العدل أوجار من معتقلي حراك الريف | بوليتيك
بالفيـديو ..هـــذا هو موقف وزير العدل أوجار من معتقلي حراك الريف
عبر محمد أوجار وزیر العدل، على موقفه من بعض الغاضبين عقب الأحكام الصادرة في حق معتقلي الریف، حيث أبان ھذا الأخیر في حوار له أن المغرب یعیش صحوة دیمقراطیة تاریخیة مع منسوب مرتفع للحریات ووجود مجتمع

شوف تيفي

عبر محمد أوجار وزیر العدل، على موقفه من بعض الغاضبين عقب الأحكام الصادرة في حق معتقلي الریف، حيث أبان ھذا الأخیر في حوار له أن المغرب یعیش صحوة دیمقراطیة تاریخیة مع منسوب مرتفع للحریات ووجود مجتمع حیوي ودینامیكي یعبر عن مواقفه بكل حریة.

وأوضح أوجار في حوار مع فرانس24 ،أن جمیع المطالب الإجتماعیة والإقتصادیة والثقافیة مطالب مشروعة والحكومة وكل مؤسسات الدولة معبأة للتعاطي الإیجابي مع ھذه المطالب، مشيرا أن المغرب یعرف مرحلة إصلاح لمنظومته القضائیة التي تجلت في استقلال السلطة القضائیة وانتقال رئاسة النیابة العامة من وزیر العدل إلى الوكیل العام للملك لدى محكمة النقض.

وبخصوص مدینة الحسیمة قال الوزیر أن الأخیرة ھي ورش كبیر من أجل التجاوب مع كل المطالب التي رفعتھا حركات الإحتجاج مشیرا في نفس الوقت الى أن الذین قدموا للمحاكمة لم یحاكموا لأنھم رفعوا مطالبھم لكنھم ارتكبوا أفعالا یجرمھا القانون مع التأكید على أن المحاكمة تمت في احترام تام لكل مقتضیات المحاكمة العادلة واستمرت لاشھر وقدمت للدفاع كل ما یضمنه القانون.

وطالب أوجار وضع الثقة في القضاء واحترامه وعدم الزج بھذه السلطة في المزایدات السیاسیة، مضیفا أن المشرع افترض أنه یمكن أن یكون خطأ لذلك ھناك استئناف ونقض، واستطرد المتحدث بالقول أن المصالحة التي یعرفھا المغرب مع كل مناطقه حقیقة یومیة ثابتة وأن المصالحة مع الریف كانت إجراء شجاعا.

وفيما يتعلق بتقدم عضوین من المعارضة بمقترح لإصدار عفو عام في ھذه الملفات، قال أوجار بأنه یحیي كل المبادرات النیابیة وبأنه سیتعامل معھا في الوقت المناسب وفق ما تقضیه المنظومة الداخلیة للبرلمان في احترام تام لكل الآراء.

واسترســل الوزیر أنه یحیي الإحتجاج والرغبة في التغییر وأنه شخصیا یناصر ویتعامل بإیجابیة مع كل التعبیرات الشبابیة والثقافیة مضیفا أن الإحتجاجات لا تشكل ناقوس خطر بل ھو تعبیر إیجابي یدل على حیویة ویقظة المجتمع الذي یتشبت بالدیمقراطیة ویعبر عن اختلافه.

واختتــــم وزير العدل مبرزا أن حكومة العثماني في إنصات دائم وأن التعدییلات الحكومیة تمرین دیمقراطي عادي، وأن كل ما یھم ھو استقرار البلد وتطور الحیاة الدیمقراطیة.

 

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شوف تيفي المغرب وزير العدل والحريات أوجار معتقلين حراك الريف

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