 لأول مرة..شركة الطيران العمانية تطلق رحلة جوية بين مطاري مسقط والدار البيضاء ﻿
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لأول مرة..شركة الطيران العمانية تطلق رحلة جوية بين مطاري مسقط والدار البيضاء

بتاريــخ : 1 يوليوز 2018 / 16:14 لأول مرة..شركة الطيران العمانية تطلق رحلة جوية بين مطاري مسقط والدار البيضاء | اقتصاد
لأول مرة..شركة الطيران العمانية تطلق رحلة جوية بين مطاري مسقط والدار البيضاء
أطلقت شركة الطيران العمانية، صباح اليوم الأحد، أول رحلة جوية لها نحو مطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء انطلاقا من مطار مسقط العاصمة.

شوف تيفي

أطلقت شركة الطيران العمانية، صباح اليوم الأحد، أول رحلة جوية لها نحو مطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء انطلاقا من مطار مسقط العاصمة.

ودشن هذه الرحلة وزير السياحة بسلطنة عمان أحمد بن ناصر المحرزي، بحلوله بمطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء على رأس وفد هام ضم عددا من المسؤولين الحكوميين وموظفي الطيران العماني إلى جانب طاقم إعلامي.

وبهذه المناسبة، أكد وزير السياحة محمد ساجد، لدى استقباله للوفد العماني، أن هذا الخط الجوي المباشر الجديد جاء ليترجم متانة وعمق العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية وسلطنة عمان، مما سيساهم في دعم المبادلات التجارية والاقتصادية بين الطرفين، وفتح آفاق واسعة للشراكة بين البلدين على المستوى السياحي.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن سلطة عمان تعد من بين البلدان السياحية البارزة في منطقة الخليج، وإلى أن هذا الخط المباشر سيفتح المجال أمام المغاربة لاستكشاف جمالية وعمق ثقافة هذا البلد العربي ، وكذلك الشأن بالنسبة للعمانيين الذين ستتاح لهم فرصة اكتشاف جمالية المغرب ووجهاته السياحية المتعددة.

وأعرب عن أمله في مضاعفة مثل هذه الرحلات التي ستربط بين مسقط والدار البيضاء بمعدل أربع رحلات في الأسبوع ، وذلك في أفق نسج علاقة تعاون متينة بين الشركتين الوطنيتين للنقل الجوي بالمملكة المغربية وسلطنة عمان.

وحسب معطيات قدمتها شركة الخطوط العمانية، فإن رحلات الذهاب ستقلع من مدينة الدار البيضاء ، في حدود الساعة الثامنة و20 دقيقة من صباح أيام الأحد والاثنين والأربعاء والجمعة لتحط بمطار مسقط الدولي في الساعة السابعة و15 دقيقة مساء.

أما فيما يخص رحلات العودة، فستغادر خلالها الطائرة (بوينغ 800-787 دريملاينر) مطار مسقط في حدود الساعة الواحدة و20 دقيقة من صباح أيام الأحد والاثنين والأربعاء والجمعة لتصل إلى مطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء في الساعة السابعة صباحا و10 دقائق.

وتندرج هذه البادرة ، حسب بلاغ للشركة ، في إطار الاستراتيجية التوسعية التي ينهجها الطيران العماني سواء من حيث شبكته أو أسطوله الجوي، حيث يتطلع من خلالها إلى تسخير 66 طائرة لتأمين رحلاته نحو 60 وجهة مع مطلع سنة 2022. كما يرغب في حصد المزيد من الجوائز والاعترافات بجودة الخدمات والمنتجات المقدمة على متن رحلاته الجوية.

وتأتي هذه الوجهة الجديدة عقب إطلاق الطيران العماني في الأول من يونيو لرحلات تجاه اسطنبول، في افق تعزيزها برحلات جوية أخرى خلال شهر اكتوبر القادم نحو العاصمة الروسية موسكو.

 

‫شوف تيفي

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