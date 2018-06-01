هذه آخر مستجدات السائح الألماني الذي خرج للشارع العام بمراكش عاري الجسد ومكبل اليدين ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن مصالح الشرطة القضائية بمدينة مراكش أوقفت عصر يوم أمس السبت 30 يونيو المشتبه فيه بتكبيل سائح ألماني داخل شقته بحي ''كليز'' وسرقة ممتلكاته الخاصة، بعدما رافقه من أجل

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن مصالح الشرطة القضائية بمدينة مراكش أوقفت عصر يوم أمس السبت 30 يونيو المشتبه فيه بتكبيل سائح ألماني داخل شقته بحي ''كليز'' وسرقة ممتلكاته الخاصة، بعدما رافقه من أجل ممارسة الجنس.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد تم توقيف المشتبه فيه، بعد مجموعة من التحريات والأبحاث التي باشرتها العناصر الأمنية، وذلك بالإستعانة بمجموعة من الوسائل التكنولوجية الحديثة التي مكنتها من تحديد هوية الفاعل، وجرى توقيفه، وإحالته على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول المنسوب له.

وأوضحت ذات المصادر، أن السائح الألماني كان يكتري شقة بالقرب من تجزئة الكلية ''سيدي عباد'' بالمدينة الحمراء، وتعرف على شاب مغربي مثلي الجنس، ورافقه لشقته قصد ممارسة الجنس، غير أنه بعد دخولهما للشقة دخلا في نقاش حول ثمن الممارسة الجنسية الوحيدة ''باص''، وتطورت الأمور فيما بينهما إلى خصام، ولم يتوصلا لثمن اتفاقي يرضي كليهما، ما دفع بالشاب المغربي إلى تكبيل يدي السائح للخلف بواسطة حبل سميك، واستولى على مبالغ مالية كانت بحوزته وهاتفين من الطراز الرفيع ليلوذ بالفرار.

وأضافت ذات المصادر، أن السائح بعد تعرضه للسرقة حاول اللحاق بالمشتبه به رغم تكبيل يديه، وخرج للشارع العام عاري الجسد ومكبل، واستنجد بعدد من المارة الذين أثارهم المشهد وتحلقوا حوله، قبل أن يربطوا الاتصال بالمصالح الأمنية للدائرة 16 بمقاطعة كيليز، والتي استنفرت مختلف عناصرها فور تلقيها الإشعار، وهرعت لعين المكان رفقة الشرطة العلمية والتقنية، لتتم مرافقة الضحية صوب شقته قصد إخضاعها للخبرة، وأخذ البصمات بغية التوصل لهوية منفذ هذه العملية، فيما تم فتح تحقيق معمق مع السائح الألماني بأمر من النيابة العامة من أجل فك لغز هذه الجريمة التي تفوح منها رائحة الشذوذ الجنسي.