من تونس..الوداد يعود إلى المغرب لمواصلة استعداداته للموسم المقبل ﻿

قرر فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، العودة من معسكره الإعدادي في تونس يوم الأربعاء المقبل، لمواصلة استعداده للموسم المقبل بمدينة بوسكورة.

'' شوف سبور''

قرر فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، العودة من معسكره الإعدادي في تونس يوم الأربعاء المقبل، لمواصلة استعداده للموسم المقبل بمدينة بوسكورة.

ويستعد الفريق الأحمر لخوض مباراة حوريا كوناكري الغيني، برسم منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ورحل الفريق الأحمر إلى تونس يوم الأحد الماضي (24 يونيو)، للدخول في معسكره بتونس امتد لعشرة أيام، بعد استفادة اللاعبين من فترة راحة لمدة شهر مباشرة بعد نهاية البطولة.

وخصص الطاقم التقني للفريق حصص تدريبية خاصة بلغ عددها ثلاثة حصص في اليوم الواحد بين الجري على الشاطئ وداخل قاعة تقوية العضلات إضافة إلى لمس الكرة بالملعب من أجل تحسين الجانب البدني للاعبين.