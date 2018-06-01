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بعد فضيحة الواتساب..اعتقال الشاب اللي حاول يمارس الجنس على تلميذة بشيشاوة

بتاريــخ : 1 يوليوز 2018 / 15:19 بعد فضيحة الواتساب..اعتقال الشاب اللي حاول يمارس الجنس على تلميذة بشيشاوة | حوادث و حقوق
بعد فضيحة الواتساب..اعتقال الشاب اللي حاول يمارس الجنس على تلميذة بشيشاوة
أوقفت مصالح الدرك الملكي بزاوية النحلية إقليم شيشاوة يوم أمس شابين على إثر تورطهما في فضائح أخلاقية مخلة بالحياء، وذلك بعد إقدام الأول على تقبيل تلميذة بالقوة وملامسة أجزاء حساسة من جسمها أمام

شوف تيفي:شيشاوة

أوقفت مصالح الدرك الملكي بزاوية النحلية إقليم شيشاوة يوم أمس شابين على إثر تورطهما في فضائح أخلاقية مخلة بالحياء، وذلك بعد إقدام الأول على تقبيل تلميذة بالقوة وملامسة أجزاء حساسة من جسمها أمام مؤسسة تعليمية، فيما الثاني قام بالتقاط صور لهما ونشرها بين أقرانه عبر تقنية الواتساب.

وأكدت مصادر محلية أن التلميذة فور علمها باكتساح صورها للمجموعات الخاصة بالدردشة في ''الواتساب'' وتداولها بشكل واسع بين شباب منطقة زاوية النحلية قامت بإخبار والدها بما تعرضت له من طرف زميل لها في الدراسة أمام إعدادية ابن تومرت حيث قام والدها بوضع شكاية لدى مصالح الدرك الملكي بمجاط مفادها أنه عثر على صور لإبنته في وضعية حميمية مع شاب يبلغ من العمر 24 سنة.

وبناء على هذه الشكاية باشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها وأبحاثها الميدانية، وقامت بتوقيف المشتبه فيه، وإحالته على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول حيثيات وملابسات وظروف التقاط تلك الصور.

وبينت التحقيقات الأولية أنه كان يقبل التلميذة بعد معرفة سابقة معها، وفي غفلة منه قام شاب آخر يبلغ من العمر 20 سنة بالتقاط صور لهما في تلك الوضعية الحميمية، لينشرها بعد ذلك عبر الواتساب بين أصدقائه ومعارفه.

وهي الإعترافات التي أدت لتوقيف المشتبه فيه، ليتم الإحتفاظ بهما تحت أنظار الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهما أمام وكيل الملك بابتدائية امنتانوت.

 

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شوف تيفي المغرب شيشاوة تقبيل تلميذة أوضاع حميمية صور الواتساب اعتقال شابين

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