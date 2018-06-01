عاجل..حادث مروع يهز كورنيش شاطئ مدينة مارتيل ﻿

شهد كورنيش مدينة مارتيل، قبل قليل من يومه الأحد فاتح يوليوز، وقوع حادثة سير جد مروعة، أصيب خلال شاب، بعد أن دهسته سيارة خفيفة، ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة.

''شوف تيفي''

شهد كورنيش مدينة مارتيل، قبل قليل من يومه الأحد فاتح يوليوز، وقوع حادثة سير جد مروعة، أصيب خلال شاب، بعد أن دهسته سيارة خفيفة، ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة.

وحسب مصادر مطلعة فإن سيارة كانت تسير بسرعة كبيرة دهست الشاب الذي يعمل في مجال ''الصباغة'' ، خلال محاولته تجاوز الشارع، ما تسبب في إصابته بجرح جد خطير على مستوى قدميه.

وأكدت المصادر ذاتها أن عامل الصباغة، تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى سانية الرمل بتطوان لتلقي العلاجات الضرورية، بينما قامت المصالح الأمنية بفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الحادث.