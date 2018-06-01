فيديو...سيدة تفضح اختلالات مستشفى محلي بأيت ملول وتطالب وزارة الدكالي بالتدخل ﻿

تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بجهة سوس ماسة على تداول فيديو مثير قامت سيدة بالتقاطها من أمام المستشفى المحلي ''قصبة الطاهر'' بآيت ملول تشتكي من خلاله ما تتعرض له عدد من النساء رفقة

شوف تيفي:أيت ملول

تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بجهة سوس ماسة على تداول فيديو مثير قامت سيدة بالتقاطها من أمام المستشفى المحلي ''قصبة الطاهر'' بآيت ملول تشتكي من خلاله ما تتعرض له عدد من النساء رفقة أطفالهن الرضع من إهمال وطول انتظار في طوابير طويلة منذ الساعات الأولى من الصباح وتحت أشعة الشمس الحارقة.

وأكدت مسجلة الفيديو أنهم يتوافدون على المستشفى منذ الساعة السادسة صباحا ويقومون بترك دفاترهم الصحية أمام الباب المغلق للحصول على ''النوبة'' ويستمرون في الإنتظار إلى حدود الساعة الحادية عشرة صباحا دون أن تفتح أبواب المستشفى لإستقبالهن وفق ما صرحت به في الفيديو المسجل.

وأضافت أن ذات المستشفى يعيش على وقع الإكتضاض والإهمال الذي يتعامل به الموظفين والأطر الطبية مع المرتفقين الذين يجدون أنفسهم بدون أدنى اهتمام لحاجياتهم ومتطلباتهم وغيرها من الأشياء التي أوردتها المشتكية في شريطها المصور.

هذا وانتشر المقطع بشكل واسع على مستوى عدد من الصفحات الفيسبوكية، وطالب المئات من المتفاعلون معه من وزارة الصحة بفتح تحقيق، فيما يعرفه هذا المستشفى من اختلالات بما يضمن تجويد خدماته المقدمة للمرضى والرفع من مردودية أدائه ضمانا لحق المواطن في الصحة.