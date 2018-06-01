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شاب حاول الانتحار بسم الفئران بالقنيطرة بسبب خلاف مع والدته

بتاريــخ : 1 يوليوز 2018 / 14:49 شاب حاول الانتحار بسم الفئران بالقنيطرة بسبب خلاف مع والدته | حوادث و حقوق
شاب حاول الانتحار بسم الفئران بالقنيطرة بسبب خلاف مع والدته
شهدت منطقة الخبازات بمدينة القنيطرة مساء أمس السبت 30 يونيو، واقعة مثيرة وخطيرة، بطلها شاب في عقده الثاني، حاول الانتحار وسط ساحة المسيرة، من خلال تناول كمية مهمة من سم الفئران.

''شوف تيفي''

شهدت منطقة الخبازات بمدينة القنيطرة مساء أمس السبت 30 يونيو، واقعة مثيرة وخطيرة، بطلها شاب في عقده الثاني، حاول الانتحار وسط ساحة المسيرة، من خلال تناول كمية مهمة من سم الفئران.

وحسب مصادر مطلعة فإن الشاب كان غاضبا جدا، نتيجة وقوع خلاف بينه وبين والدته التي تمتهن بيع الخبز بمنطقة الخبازات، ليقوم بعد مغادرته لمنزل الأسرة بتناول سم الفئران .

وأكدت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، وقفت على اللحظة التي تناول فيها الشاب سم الفئران، بعد سقوطه أرضا، لتسارع إلى تفحصه قبل أن يتم نقله على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى الإدريسي لتلقي الإسعافات الأولية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سم الفئران القنيطرة الخبازات مستشفى الإدريسي

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