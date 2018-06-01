 حضــيو راســكم.. اعتقال نصابين ينشطان بالفقيه بن صالح وبني ملال ويوهمان ضحاياهم بالتشغيل في الوظائف العمومية مقابل مبالغ مالية ﻿
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حضــيو راســكم.. اعتقال نصابين ينشطان بالفقيه بن صالح وبني ملال ويوهمان ضحاياهم بالتشغيل في الوظائف العمومية مقابل مبالغ مالية

بتاريــخ : 1 يوليوز 2018 / 14:37 حضــيو راســكم.. اعتقال نصابين ينشطان بالفقيه بن صالح وبني ملال ويوهمان ضحاياهم بالتشغيل في الوظائف العمومية مقابل مبالغ مالية | مجتمع
حضــيو راســكم.. اعتقال نصابين ينشطان بالفقيه بن صالح وبني ملال ويوهمان ضحاياهم بالتشغيل في الوظائف العمومية مقابل مبالغ مالية
أفاد مصدر أمني أن الفرقة المحلية للشرطة القضائية بقصبة تادلة، و بتنسيق مع المنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح، تمكنت يوم 27 يونيو الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 51 و44 سنة، أحدهما مبحوث

شوف تيفي

أفاد مصدر أمني أن الفرقة المحلية للشرطة القضائية بقصبة تادلة، و بتنسيق مع المنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح، تمكنت يوم 27 يونيو الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 51 و44 سنة، أحدهما مبحوث عنه من أجل النصب وإصدار شيك بدون مؤونة، وذلك للاشتباه في تورطهما في مجال النصب في عمليات التوظيف الوهمي التي استهدفت بعض الراغبين في ولوج أسلاك بعض الإدارات العمومية.

وأضاف المصدر أن مصالح الشرطة بقصبة تادلة كانت قد تلقت مؤخرا شكايات من ضحايا اتهموا فيها شخصا بالنصب عليهم وتقديم وعود لهم بالالتحاق بصفوف بعض الوظائف العمومية مقابل مبالغ مالية، وباشرت أبحاثا وتحريات مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة القصيبة ضواحي بني ملال.

الأبحاث التي باشرتها مصالح الشرطة بقصبة تادلة مع المعني بالأمر أظهرت ضلوع شخص آخر في هذه النشاط الإجرامي ليتم توقيفه بمدينة الفقيه بن صالح بتنسيق مع مصالح الأمن بهذه المدينة وتم حجز بطائق تعريف وهويات تخص ضحايا مفترضين تعرضوا لعمليات النصب من أجل الالتحاق بصفوف الأمن الوطني وبعض الإدارات العمومية الأخرى مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 40000 و 50000 ألف درهم.

هــــــذا وقد تم وضع المعنيين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما لازالت الأبحاث جارية للتوصل لضحايا آخرين وكذلك لتوقيف باقي المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية.

 

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