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انفراد: رونار يدخل على خط حادث لاعبه أمين حاريث وهذا ما طالب به جامعة لقجع +تفاصيل حصرية

بتاريــخ : 1 يوليوز 2018 / 14:03 انفراد: رونار يدخل على خط حادث لاعبه أمين حاريث وهذا ما طالب به جامعة لقجع +تفاصيل حصرية | حوادث و حقوق
انفراد: رونار يدخل على خط حادث لاعبه أمين حاريث وهذا ما طالب به جامعة لقجع +تفاصيل حصرية
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر موثوق به أن الناخب الوطني الفرنسي هيرفي رونار اتصل صباح يومه الأحد فاتح يوليوز، بإدارة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وطلب منها توضيحات عن وضع اللاعب أمين حارث، عقب

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر موثوق به أن الناخب الوطني الفرنسي هيرفي رونار اتصل صباح يومه الأحد فاتح يوليوز، بإدارة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وطلب منها توضيحات عن وضع اللاعب أمين حارث، عقب حادث دهسه لشاب فارق الحياة بمدينة مراكش.

وأوضح المصدر ذاته أن الناخب الوطني هيرفي رونار، طلب من إدارة جامعة ''لقجع'' تقديم المساعدة للاعب الشاب، حتى يخرج من هذا الوضع الصعب الذي يعيشه، نظرا لصغر سنة والصعوبة التي سيواجهها من الناحية النفسية للتخلص من صدمة الحادث.

وأكد ذات المصدر أن هيرفي رونار، طالب الجامعة بإبلاغ اللاعب أمين حارث عن محاولاته الاتصال به، معبرا عن أسفه بسبب وقوع الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن أمين حارث لاعب فريق شالكة الألماني ولاعب المنتخب المغربي، تسبب فجر أمس السبت، في وقوع حادث مروع خلال قيادته لسيارة بشارع 11 يناير بمدينة مراكش، ما خلف مصرع شاب يبلغ من العمر قيد حياته 28 سنة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي أمين حاريث الناخب الوطني الجامعة مراكش

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