 الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق مع أعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت بخصوص صفقات تقدر بالملايين ﻿
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الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق مع أعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت بخصوص صفقات تقدر بالملايين

بتاريــخ : 1 يوليوز 2018 / 13:54 الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق مع أعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت بخصوص صفقات تقدر بالملايين | مجتمع
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق مع أعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت بخصوص صفقات تقدر بالملايين
كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على خط شكاية سابقة تقدم بها أربعة أعضاء من تيار المعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت لمحكمة جرائم الأموال بفاس في شأن

شوف تيفي:زاكورة

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على خط شكاية سابقة تقدم بها أربعة أعضاء من تيار المعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت لمحكمة جرائم الأموال بفاس في شأن اختلالات في عدد من الصفقات المقدرة بالملايين.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن الفرقة الوطنية استدعت المشتكون الأربعة واستمعت لهم في محضر رسمي بشأن ما جاء في شكايتهم، والتي تخص عدد من الصفقات التي أبرمها رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت ومن بينها صفقة النقل المدرسي ، الأداء بسندات الطلب “bone de commande” ، وكذا عدد من الفواتير المتعلقة بالتنقلات والمؤتمرات ودعم الجمعيات والمهرجانات.

وأضافت ذات المصادر، أن الأعضاء الأربعة المستمع لهم مكنوا عناصر الفرقة الوطنية من مجموعة من الوثائق التي تعزز ما تضمنه شكايتهم بشأن وجود شبهات في صفقات المجلس.

ويأتي هذا قبل يومين فقط من انعقاد الدورة العادية يوليوز 2018 التي من المرتقب فيها تسليم رئيس الجهة للمجلس نسخ من التقرير الحسابي و المحاسباتي المنجز من طرف اللجنة المشتركة المتكونة من لجنتي التفتيش في وزارة الداخلية و وزارة الاقتصاد و المالية حول التدبير الإداري و القانوني و المالي للجهة ، و التي زارات مجلس الجهة في وقت سابق.

 

‫شوف تيفي

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