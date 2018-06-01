شوفو الحكرة..خياط تلقاو ليه الشفارة في أخطر حي شعبي بالبيضاء وخلاوه كلو دميات ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد 1 يوليوز، مقطع فيديو جد صادم، يظهر شابا يعمل كخياط غارقا في بحر من الدماء، عقب تلقيه لطعنات على مستوى الرأس وجهها له لصوص.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد 1 يوليوز، مقطع فيديو جد صادم، يظهر شابا يعمل كخياط غارقا في بحر من الدماء، عقب تلقيه لطعنات على مستوى الرأس وجهها له لصوص.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله، جرت أمس السبت، حيث قام لصان باعتراض سبيل خياط بالمجموعة رقم 6 بحي مولاي رشيد بالبيضاء، وانهالوا عليه بالضرب بواسطة السلاح الأبيض من الحجم الكبير، قبل أن يعمدا إلى سرقة هاتفه النقال ومبلغ ألفي درهم.

وطالب النشطاء في تفاعلهم المصالح الأمنية بالتدخل الفوري وفتح تحقيق في الموضوع لإيقاف المتورطين في هذا الاعتداء وحماية المواطنين القاطنين بحي مولاي رشيد من بعض المنحرفين الخارجين عن القانون.